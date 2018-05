Mitte Juni wird das Ellwanger Volksfest auf dem Schießwasen gefeiert. Von Freitag bis Montag, 15. bis 18. Juni, drehen sich dann wieder die Karussells. Die Aufbauarbeiten beginnen schon am Montag, 4. Juni, so dass der nördliche Teil des Schießwasens als Parkgelände nicht zur Verfügung steht. Parkmöglichkeiten gibt es in der Parkpalette sowie Am Stelzenbach, Am Priestertörle, Am Sebastiansgraben und auf dem Geländes des ehemaligen Bauhofs.