Auf zur Straßenfastnacht

Die Ellwanger Fastnachtssaison nähert sich ihrem ersten Höhepunkt. Am Gumpendonnerstag, 12. Februar, ziehen abends wieder die bunt kostümierten Gruppen durch die Kneipen – ein buntes und witziges Fest für alle.

Davor, am Nachmittag um 17 Uhr, wird der Narrenbaum am Fuchseck aufgerichtet, nachdem ihn die Gruppen des FCV feierlich über die Spitalstraße zum Fuchseck gebracht haben. Um 19 Uhr beginnt die Narrenmesse in der Basilika Sankt Vitus, zu der die Jagsttal-Gullys einladen.

Im Anschluss gibt’s ein buntes Treiben in den Gassen und Gaststätten der Stadt. Verändert hat sich die Kostümprämierung: Sie findet nicht im Roten Ochsen statt. Da war’s so voll, dass sich die Gruppen nicht mehr präsentieren konnten, sagt Pressesprecher Dr. Anselm Grupp. In Absprache mit dem Roten Ochsen ist die Jury jetzt ab 19.30 Uhr im Fotogeschäft Foto Phositiv, Marktplatz 16, und macht dort von eintreffenden Gruppen Fotos – ohne Vorführung. Die Fotos werden am Freitag ausgewertet und die Gewinnergruppen benachrichtigt. Bekannt gegeben werden sie am Faschingsdienstag am Fuchseck.

Als Preis winkt die Siegerstatuette des Spitalweibchens, die die Gewinner ein Jahr behalten dürfen. Außerdem gibt es Geldpreise in Höhe von 200, 150 und 100 Euro für die erstplatzierten Gruppen.

Der Rote Ochsen ist auch ohne Kostümprämierung geöffnet (Einlass 19 Uhr), für Unterhaltung sorgt DJ Mu6. Die Bewirtung bei der eigentlichen Straßenfastnacht übernehmen FCV und die Tintenschlecker in einem Zelt am Fuchseck, wo sich die Närrinnen und Narren aufwärmen können. Dort stehen auch besonders große Müllbehälter, damit möglichst wenig Abfall auf der Straße landet.

Damit die Narren friedlich feiern können, sind von 20 bis 4 Uhr zehn Mitarbeiter einer Security-Firma unterwegs, die in enger Absprache mit Polizei und Ordnungsamt nach dem Rechten sehen. Auch am Busbahnhof, denn auch dieses Jahr bringt der Stadtbus die Narren sicher nach Hause.

Security ist auch nach dem Fastnachtsumzug am Dienstag von 16 bis 22 Uhr im Einsatz. Das hat sich bewährt, sagt Harry Irtenkauf, Leiter des Ordnungsamts. Und dass Übeltäter gleich zur Rechenschaft gezogen werden. Im vergangenen Jahr haben ein paar Narren Flaschen zertrümmert, sind auf frischer Tat ertappt und belangt worden. Irtenkauf setzt aber auch darauf, dass die Narren aufeinander aufpassen. Überall können Polizei, Security-Mitarbeiter und Mitarbeiter des Ordnungsamts schließlich nicht sein.

Vorglühen ist laut Irtenkauf nicht mehr so ein großes Problem wie früher. Vielleicht liegt’s auch daran, dass die Supermärkte in der Innenstadt sich seit Jahren mit dem Ordnungsamt absprechen und keinen Alkohol, zumindest keinen hochprozentigen verkaufen.

Der Stadtbus bringt die Narren heim

Wer am Gumpendonnerstag und am Faschingsdienstag feiern und sich keine Sorgen um den Führerschein machen will, kann den Stadtbus nehmen, der ausnahmsweise auch abends fährt. Am Gumpendonnerstag, 12. Februar, fährt die Linie vom Omnisbusbahnhof über Goldrain, Schrezheim und Schießwasen stündlich von 22.55 bis 2.55 Uhr. Die Linie 300 fährt vom Busbahnhof über Mittelhof, Rindelbach, Kellerhaus und Klosterfeld stündlich von 23.25 bis 3.25 Uhr.

Ein weiterer Stadtbus bringt im Stundentakt von 23.05 Uhr bis 3.05 Uhr die Narren nach Neunheim, Neunstadt, Röhlingen und Pfahlheim.

Am Faschingsdienstag, 17. Februar, fährt die Linie 304 stündlich von 19.55 bis 22.55 Uhr, die Linie 300 von 20.25 bis 23.25 Uhr. Der Bus nach Neunheim, Röhlingen, Pfahlheim fährt stündlich von 20.05 bis 23.05 Uhr.

An allen anderen Faschingstagen verkehren die Busse nach den normalen Linienplänen.