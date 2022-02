Auf Sattelzug aufgefahren: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrer eines VW-Busses ist bei einem Unfall auf der A6 am Mittwochmittag lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann war kurz nach 13 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Aufgrund einer Baustelle im Bereich der Anschlussstelle Bronnholzheim kam es zum Rückstau. Dies erkannte der VW-Fahrer nicht und fuhr auf einen stehenden Sattelzug eines 72-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde der VW-Fahrer lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 72-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. An dem VW Bus und dem Lkw, sowie dessen Auflieger entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die Fahrbahnreinigung voll gesperrt werden.