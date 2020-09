Auf sanftem Klangteppich schwebend

Von Schwäbische Zeitung

An der Autobahn A8 ist am 28. August am Rastplatz Kemmental eine Corona-Teststation für Reiserückkehrer in Betrieb genommen worden. Mit dabei ist in jeder Schicht ein Arzt. Die ADK GmbH hat auf Anfrage des Sozialministeriums und der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft die ärztliche Betreuung der Teststation zugesagt und daraufhin eigene Ärzte aus den eigenen Einrichtungen und verschiedene Ärzte aus der Kreisärzteschaft angesprochen.

Wladimir Kimmel ist einer von ihnen.