Auf Millers Wunsch hin fand kein gemeinsamer Gottesdienst statt.

Die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Ellwangen haben Pfarrvikar Alwin Miller in den Ruhestand verabschiedet. Seinem Wunsch gemäß fand kein gemeinsamer Gottesdienst statt. In den Gemeinden haben Miller die gewählten Vorsitzenden und der Pfarrer Michael Windisch für seinen Dienst als Priester und Seelsorger gedankt, ihm zur Erinnerung an seine Zeit als Pfarrvikar seit März 2004 Geschenke überreicht und ihm für seinen Ruhestand gute Wünsche zugesprochen. Pfarrer Miller wird ihn in seiner oberschwäbischen Heimat verbringen. Die Aufnahme ist beim Gottesdienst in der Basilika Sankt Vitus entstanden.