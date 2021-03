Auf frischer Tat ertappt

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch kurz vor 0 Uhr mit Spraydosen die Wände in der Fußgängerunterführung Haller Straße / Berliner Straße besprüht. Ein Zeuge teilte das der Polizei in Ellwangen mit. Als sie eintraf, konnte einer der Jugendlichen fliehen. Ein 18-Jähriger stieß bei seinem Fluchtversuch zunächst einen Polizisten zu Boden, wobei dieser leicht verletzt wurde. Kurze Zeit darauf konnten die beiden Beamten ihn aber vorläufig festnehmen und einer Kontrolle unterziehen. Nach den Ermittlungen auf dem Polizeirevier wurde der junge Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen.