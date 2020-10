Auf frischer Tat beim Einbruch ertappt

Ein 21-Jähriger wurde am Montagabend gegen 21.30 Uhr bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt. Der junge Mann war in eine Wohnung in der Schmiedstraße eingedrungen. Der 31-jährige Bewohner wurde durch Geräusche aufmerksam und konnte den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.