Auf Einsatzfahrt kollidiert: Rettungswagen stößt mit ausweichendem Auto zusammen

Ein 42-jähriger Fahrer eines Rettungswagens hat am Dienstag beim Überholen eines ausweichenden Autos in der Straße "In der Au" in Ellwangen-Schrezheim zu früh nach wieder nach rechts eingelenkt und ist infolgedessen mit dem Fahrzeug zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei war der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Er verursachte mit der Kollision einen Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.