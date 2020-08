Auf der Suche nach dem Glauben

Am 14. September, startet unter der Schirmherrschaft der Seelsorgeeinheit Ellwangen ein sogenannter Alpha-Kurs. Teilnehmer des Kurses sollen dem christlichen Glauben wieder näher kommen. Der Kurs will mehr „als graue Theorie“, sagen die Veranstalter. Es werden dafür auch keinerlei Vorkenntnisse vorausgesetzt. Das Angebot richtet sich in gleicher Weise für Männer wie für Frauen.

Der Kurs umfasst zehn abendliche Treffen. Jeder Abend beginnt mit einem kleinen gemeinsamen Essen, dem ein kurzer Video-Impuls folgt, der jeden Abend ein anderes grundlegendes Thema des Glaubens aufgreift. Gesprächs- und Austauschmöglichkeit in immer gleich zusammengesetzten Kleingruppen bieten schließlich jedem die Möglichkeit, mit den eigenen Fragen und Gedanken zu Wort zu kommen und seinen eigenen Standpunkt zu finden. Der Alpha-Kurs richtet sich an Menschen, die nach Impulsen für ihren eigenen geistlichen Weg suchen und um ein erfüllteres Leben für sich und andere ringen.

Alphakurse werden laut Veranstalter derzeit in über 150 Länder angeboten, es handelt sich somit um den weltweit mit am häufigsten durchgeführten christlichen Glaubenskurs. Die Kurse sind konfessionsübergreifend. Alpha hat seinen Ursprung in der anglikanischen Kirche Holy Trinity Brompton (HTB) und wurde maßgeblich von Pastor Nicky Gumbel gestaltet. Seit den 90er Jahren wird Alpha von einer stetig steigenden Zahl von Kirchen und Gemeinden weltweit adaptiert und umgesetzt.

Der Alphakurs in Ellwangen findet im Gemeindehaus Sankt Wolfgang statt. Start ist am14. September um 19 Uhr. Die Treffen dauern immer bis 21.30 Uhr.