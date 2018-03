Auf der Jagstzeller Großbaustelle läuft alles bestens

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Zeitplan und haben uns die vergangenen zwei Tage einen Puffer von rund zehn Stunden erarbeitet“, sagt der Geschäftsführer der Firma Awus Bau im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Fußgängerröhre steht zwischenzeitlich an dem Platz, an den sie hin soll. Die Verfüllungsarbeiten haben bereits begonnen.

„Wir haben mit dem Durchschub der Röhre am Sonntagabend um 23 Uhr begonnen und waren gegen 3.30 Uhr fertig“, freut sich der Geschäftsführer der Firma Awus, Wilfried Wild. Das Bewegen der rund 350 Tonnen schweren und zwölf Meter langen Röhre sei hervorragend gelaufen. Der Zug, den die Hydraulikanlage aufbringen musste, beträgt rund 17 Tonnen. Die Röhre sei wie mit Butter geschmiert auf den Gleitschienen gelaufen.

Vorausgegangen war das Verfüllen der Verbaukästen mit hochwertigem Unterwasserbeton (die Unterführung liegt unter dem Wasserspiegel). Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr wurde eine Probe des Betons entnommen und gegen 22 Uhr gab's grünes Licht. Denn der Beton hatte schon eine Druckfestigkeit, die über dem geforderten Maß lag. Anschließend rückten die Bagger an und begannen mit der sensiblen Verfüllung des Geländes rund um die Unterführung. „Hier muss genau gearbeitet werden, damit sich keine Absenkungen ergeben“, wusste Awus-Geschäftsführer Wilfried Wild. Bis Montagabend war die Unterführung so gut wie verfüllt. Am Dienstag rückt dann die Gleisbaufirma an, um die entnommenen Gleise wieder zu verbauen. Am Mittwoch soll der Zugverkehr wieder rollen. Der eng gesteckte Zeitrahmen kann damit wohl gehalten werden.