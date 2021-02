Auf der A7: Ohne Führerschein und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Samstagabend gegen 20.20 Uhr hat ein Zeuge die Polizei verständigt, dass ein Fahrzeug auf der A7 in Richtung Norden auf Höhe der Rastanlage Ellwanger Berge in Schlangenlinien fahren würde. Streifen des Polizeirevier Ellwangen und der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg lotsten den Golf zur Ausfahrt Dinkelsbühl / Fichtenau und kontrollierten den Fahrer.

Der 36-Jährige Fahrer konnte den Beamten weder einen Führerschein noch die Zulassungspapiere für das Fahrzeug aushändigen. Weiter stellten die Polizisten fest, dass die angebrachten Kennzeichen an dem Golf eigentlich auf ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren.

Der Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt wurde und behielten die Wagenschlüssel ein.