Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Ellwangen startet mit kommunaler Wärmeplanung

Mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg hat das Land große Kreisstädte wie Ellwangen dazu verpflichtet, bis Ende 2023 einen kommunalen Wärmeplan vorzulegen. Das Vorhaben wird jetzt von der Stadt Ellwangen in Angriff genommen –gemeinsam mit der EnBW ODR.Darüber hat die Stadt jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Mit der kommunalen Wärmeplanung sollen die Städte eine Strategie zur klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 entwickeln. Ein kommunaler Wärmeplan ist folglich das zentrale Werkzeug, um auch im Bereich Wärme einen Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung leisten zu können. Jede Kommune entwickelt dabei ihre ganz individuellen Schritte zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung, sodass die jeweilige Situation vor Ort bestmöglich Berücksichtigung findet.

Für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans hat sich die Stadt Ellwangen den lokalen Partner EnBW ODR an die Seite geholt, um für sich umsetzbare Wege zu finden.„Wir haben mit der EnBW ODR einen starken Partner an unserer Seite“, wird Oberbürgermeister Michael Dambacher in der Pressemitteilung zitiert.

Und auch bei der ODR wird die neue Kooperation gelobt:„Wir begleiten die Stadt sehr gerne. Denn nur gemeinsam können wir unsere Region nachhaltig gestalten”, wird ODR-Vorstand Sebastian Maier in einer.

Gestartet wurde die Kommunale Wärmeplanung bereits Ende des vergangenen Jahres. Insgesamt beinhaltet die Wärmeplanung bis zur Wärmewendestrategie vier Schritte:

In der Bestandanalyse werden der aktuelle Wärmebedarf und -verbrauch und die daraus resultierenden Treibhausgasemissionen erhoben –und das für das gesamte Stadtgebiet. So werden Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und Baualtersklassen, der Versorgungsstruktur aus Gas- und Wärmenetzen, Heizzentralen und Speichern sowie Ermittlung der Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebäude ermittelt.

Darauf folgt die Potenzialanalyse, bei der die Potenziale zur Einsparung von Heizenergie in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen, Industrie und öffentlichen Liegenschaften sowie die lokal verfügbaren Potenziale an erneuerbaren Energien und Abwärme erhoben werden.

Im dritten Schritt wird ein Szenario zur Deckung des zukünftigen Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien und Abwärme und zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung entwickelt. Hierbei wird beschrieben, wie die zukünftige Versorgungsstruktur im Jahr 2040 aussehen soll, welche Gebiete sich für Wärmenetze oder eine Einzelversorgung eignen und wo am besten welche Wärmepotenziale zu nutzen sind.

Abschließend wird eine Wärmewendestrategie beschrieben, welche sich gezielt mit der Umsetzung des kommunalen Wärmeplans befasst. Hierbei werden konkrete Maßnahmen mit Umsetzungsprioritäten und Zeitplan definiert, um die erforderliche Energieeinsparung und die Transformation der Energieversorgungsstruktur zu erreichen.

„Der kommunale Wärmeplan ist unser individueller Routenplaner in eine nachhaltige Zukunft“, betont Oberbürgermeister Dambacher. „Jetzt gilt es die Weichen für ein nachhaltiges Ellwangen gemeinsam mit der Bevölkerung und den Unternehmen zu gestalten. Deshalb bitte ich die Ellwanger Unternehmen um tatkräftige Unterstützung.“

In den nächsten Tagen erhalten die Ellwanger Betriebe einen Fragebogen, bei dem das Thema Energie- und Wärmeverbrauch am Firmenstandort erfragt wird. Für eine gute Bestandsanalyse werden die Daten dringend benötigt.

Bis Ende 2023 sollen der Ellwanger Routenplaner für eine nachhaltige Zukunft fertig sein und bereits die ersten konkreten Schritte Richtung Klimaschutz gegangen werden.