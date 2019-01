Auf dem Krämermarkt gibt es fast alles

Bei Schneetreiben, Schneematsch und nasskaltem Wetter mit Temperaturen um null Grad haben am Kalter-Markt-Mittwoch deutlich weniger Leute den traditionellen Krämer- und Ökomarkt besucht als in den Vorjahren. Auch etliche Händler scheinen zu Hause geblieben zu sein. So gab der Marktplatz wieder ein trostloses Bild ab, die wenigen Stände verloren sich hier. Große Lücken gab es aber auch in der Schmied- und in der Spitalstraße sowie am Karl-Wöhr-Platz. In der Marienstraße indes war es besser.

Dick eingehüllt in Mäntel und Winterjacken, mit Handschuhen, Schals, Strickmützen oder Hüten bummelten trotz des Schmuddelwetters viele Besucher aus Ellwangen und dem Umland über den Krämermarkt und ließen sich von Superangeboten inspirieren. Die Waren waren wegen der Schneeschauer teilweise hinter Plastikplanen versteckt.

Wie es sich für einen Krämermarkt gehört, gab es nahezu alles von A bis Z: Apfelchips, Bambustücher (oder Bunzlauer Keramik), Crepes und Deckchen, Essbesteck, Felle, Glückwunschkarten und Hemden, Jacken, Kräuter und Lederbalsam, Mützen, Norwegersocken, Öl und Pullover, Quirle, Regenschirme, Schals (oder Spätzleskäs) und Türkischen Honig, Unterwäsche, Vorhänge, Wachstischdecken und Zuckerwatte.

Liebhaber von Allgäuer Bergkäse oder Bergkäse aus dem Bregenzer Wald kamen natürlich auch auf ihre Kosten, ebenso Verehrer von Glühbirnen, die sonst nicht mehr im Handel sind. Fehlen durften auch nicht Kleiderschürzen, Socken und Wolle.

Auch ein paar Marktschreier präsentierten sich und ihre Schnäppchenpreise wieder dem Volk. „Die Leute haben mich heute förmlich mit Geld beworfen“, pries ein Fensterputzer dem staunenden Publikum „das beste Wischgerät aller Zeiten“ an. „Jetzt kommt der Augenblick, da werden Sie abheben“, legte der Mann mit dem Reinigen der Glasscheibe per Fensterwischer los. Fleißig wurde auch für Spiralschneider, Blitzschärfer und Gemüsehobel Werbung gemacht. „So heute werden die Schuhe geputzt“, sprach ein Schuhkremhändler potentielle Kunden an. Doch die winkten meist nur ab. „Das lohnt sich nicht“, musste der Mann öfter hören. Bei dem Matschwetter wäre das Schuhwerk ohnehin gleich wieder dreckig gewesen.

Wer während des Krämermarktbummels etwas durchgefroren war, labte sich an den hiesigen Metzgereiständen an leckeren Schupfnudeln, Roten, Thüringern oder Kutteln, und genehmigte sich zum Aufwärmen Glühwein oder Punsch. Dann konnte das Schlendern weitergehen. Denn beim Krämermarkt zum Kalten Markt trifft man Hinz und Kunz aus Stadt und Land, da hält man hie und da ein kurzweiliges Schwätzchen und nützt die letzte Gelegenheit, seinen Bekannten ein gutes neues Jahr zu wünschen.