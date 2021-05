Zu viele Fahrzeuge im Schutzgebiet - Auch Schönau versinkt im Verkehr

Die Zahl der Betroffenen ist gering. Vielleicht spielt der kleine Ellwanger Teilort Schönau deshalb keine nennenswerte Rolle im Lärmaktionsplan der Stadt Ellwangen. Gleichwohl formiert sich auch hier nun Protest. Die Menschen klagen: Ihr Ort, der inmitten eines ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiets liegt, wird mehr und mehr von Auto- und Lkw-Fahrern geflutet. Die Situation sei vor allem an den Wochenenden, insbesondere im Sommer, nahezu unzumutbar, berichten Anwohner.

„Das ist hier zwar alles Landschafts- und Gewässerschutzgebiet. Aber der Schutzzweck ist hier schon lange nicht mehr gegeben“, moniert Robert Braun, der seit rund zehn Jahren in Schönau lebt. Für den Jagdpächter gleicht die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rindelbach und Schweighausen mittlerweile „einer Hauptverkehrsstraße“.

Braun macht das unter anderem an der deutlich gestiegenen Zahl an Wildunfällen fest. Auf dem Sträßchen würden seit einigen Jahren genauso viele Tiere tot gefahren wie auf der B290 zwischen Ellwangen und Jagstzell. Erst kürzlich habe ein unbekannter Autofahrer bei Schönau gleich zwei Rehe auf einmal umgemäht. Für Braun ist klar: In dem Schutzgebiet sind derzeit viel zu viele Fahrzeuge unterwegs. Und die fahren häufig auch noch deutlich zu schnell.

Der Jäger aus Schönau steht mit dieser Einschätzung keinesfalls alleine da. Sein Nachbar, Max Spiegler, kämpft bereits seit Jahren für mehr Ruhe und weniger Verkehr in Schönau. Ein Kampf gegen Windmühlen, sagt Spiegler.

Die unscheinbare Hecke am linken Straßenrand ist ein offiziell ausgewiesenes Biotop. Sie wurde erst kürzlich rabiat zusammengeschnitten. Die Sorge der Anwohner: Auch an dieser Stelle will man die Straße breiter machen – damit es Auto- und Lkw-Fahrer künftig bequemer haben. (Foto: Rimkus)

„Die Stadtverwaltung hat Röhlingen und Eggenrot im Blick und die Anwohner in der Haller Straße. Was hier bei uns passiert, interessiert leider niemanden.“ Spiegler hatte erst kürzlich das Gespräch mit Vertretern der Stadtverwaltung gesucht. Dabei sei ihm gegenüber sinngemäß erklärt worden, dass der Verkehr nun einmal grundsätzlich zunehme und die Belastung auf alle Schultern verteilt werden müsse. Auch auf die Schultern der Schönauer.

Doch damit will sich Spiegler nicht zufrieden geben. Er habe die Situation in Schönau lange Zeit nur beobachtet und sei nicht tätig geworden. Das Ergebnis: Mittlerweile würden laut seiner und der Einschätzung seines Nachbarn im Sommer bis zu 600 Fahrzeuge täglich durch Schönau und Kalkhöfe am Fischbachsee rauschen.

„Wenn das so weitergeht und niemand etwas unternimmt, sind es bald 1000 Fahrzeuge am Tag.“ Als er vor über 20 Jahren nach Schönau gezogen ist, sei die Situation noch eine ganz andere gewesen. Da seien maximal ein Dutzend Fahrzeuge auf der Straße vor seiner Haustür unterwegs gewesen. Eltern konnten hier noch mit dem Kinderwagen gefahrlos spazieren gehen, Radler lebten sicher. Davon sei heute nicht mehr viel übrig geblieben, sagt Spiegler. Er erlebe regelmäßig gefährliche Situationen an der Kreuzung Schönauer Straße.

Radler, die den Weg auch in immer größerer Zahl nutzen, würden nicht selten von Autofahrern„ausgebremst, angepöbelt und angehupt“. Mehr als einmal hätten zitternde Fahrradfahrer bei ihm vorm Haus gestanden, berichtet Spiegler. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es zu schweren Unfällen kommt, befürchtet der Programmierer.

Laut Spiegler und seiner Lebensgefährtin Martina Higler habe sich jede Maßnahme, die die Stadt bisher unternommen hat, um den Verkehr in der Kernstadt besser zu steuern, unmittelbar auf Schönau ausgewirkt. Und das immer negativ. Als beispielsweise vor drei Jahren in der Haller Straße die neuen Ampeln installiert worden sind, sei unfassbar viel Pendlerverkehr über Schönau ausgewichen – um sich den Stau in Ellwangen zu ersparen. Der nagelneue Kreisverkehr auf der Siemensbrücke sorge zwischenzeitlich dafür, dass noch mehr Lkw-Verkehr direkt über Neunheim, Rindelbach und Schönau nach Jagstzell fahre.

Kilometerlange Staus auf der A7 vor dem Virngrundtunnel führen dazu, dass die Autofahrer durch umliegende Dörfer fahren. Anwohner in Ellenberg erzählen, wie schlimm sie die Situation wahrnehmen.

„Man kann hier sehr viele Auto- und Lkw-Fahrer mit auswärtigen Kennzeichen beobachten. Viele Berufspendler aus Crailsheim und Schwäbisch Hall sind auf der Gemeindeverbindungsstraße unterwegs“, sagt Martina Higler. Ihr Lebensgefährte sekundiert: Schönau und ein Teil von Rindelbach seien von der Stadt auf kaltem Wege zur „neuen Nord-Ost-Umgehung Fischbachstraße“ gemacht worden.

Was das Paar besonders ärgert: Die Stadt leite den Verkehr nicht nur indirekt über Schönau ab. Sie sorgt mit baulichen Maßnahmen auch dafür, dass sich Auto- und Lkw-Fahrer hier immer wohler fühlen. Die schmale Straße zwischen Kalköfe und Schönau sei abschnittsweise durch die Verbreiterung der Asphaltdecke beziehungsweise die Aufschüttung der Bankette verbreitert worden – auf rund fünf Meter. Dabei hätten sich schon vor dieser Maßnahme viele Autofahrer nicht an das vorgeschriebene Tempo 50 gehalten. Nun sei vei Schönau auch noch eine wilde Hecke am Straßenrand, die offiziell sogar als Biotop eingestuft ist, „über Nacht“ zusammengeschnitten worden. Spiegler befürchtet, dass auch hier die Straße irgendwann breiter gemacht werden soll.

Was ihn und auch seinen Nachbarn auf die Palme bringt. Gemeinsam verweisen sie auf die bestehende Verordnung des Landratsamtes Ostalbkreis für das Landschaftsschutzgebiet „Jagsttal zwischen Ellwangen-Rindelbach“, wonach „alle Handlungen verboten sind, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen“.

Spiegler und Braun wollen deshalb für eine Verkehrsentlastung in Schönau kämpfen. Weitere Anwohner haben bereits signalisiert, dass sie die Lage ähnlich sehen und sich dem Protest anschließen möchten. Einen groben Forderungskatalog für Schönau hat Spiegler schon aufgestellt. Er wünscht an der Kreuzung Schönauer Straße die Aufstellung eines „Achtung Kreuzung –Vorfahrt beachten“-Schilds. Außerdem plädiert er für konsequente Geschwindigkeitskontrollen auf der Gemeindeverbindungsstraße sowie für ein Fahrverbot an Sonn- und Feiertage zwischen 10 und 20 Uhr. Dann soll die Straße im Landschaftsschutzgebiet, ginge es nach ihm, nur noch von Fußgängern, Radlern und Anwohnern genutzt werden dürfen.

Bei der Stadtverwaltung reagiert man auf die Anwürfe von Spiegeler durchaus mit Verständnis. Natürlich könne man nachvollziehen, dass die Zunahme des Verkehrs auch für die Menschen in Schönau eine Belastung ist. Nicht umsonst habe es erst kürzlich ein Gespräch mit Max Spiegler gegeben, an dem nicht nur einige Amtsleiter, sondern sogar OB Michael Dambacher persönlich teilgenommen hätten. „Das zeigt, dass wir seine Kritik sehr wohl ernst nehmen“, betont der stellvertretende Pressesprecher der Stadt Ellwangen, Olaf Thielke.

Es ist Fakt, dass Ellwangen in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen ist. Olaf Thielke

Gleichwohl könne man als Stadtverwaltungen bestimmte Entwicklungen kaum aufhalten. „Es ist Fakt, dass Ellwangen in den vergangenen zehn Jahren deutlich gewachsen ist. Damit hat natürlich auch der Verkehr in der Stadt spürbar zugenommen“, sagt Thielke. Und was man auch nicht unterschätzen dürfe: Fast jeder Auto- und Lkw-Fahrer sei heute mit einem Navigationsgerät an Bord unterwegs.

Wenn irgendwo ein Stau oder eine Baustelle ist, wird kurzerhand eine kurze Alternativroute gesucht. „Und dann hat man ganz schnell, selbst auf kleinen Straßen und Feldwegen, Ausweichverkehr. Deshalb können wir ja aber keine Navigationsgeräte verbieten.“ Der Stadt bleibe oft nicht vielmehr übrig, als an die Vernunft der Autofahrer zu appellieren.

Gleichwohl wolle man die Situation in Schönau weiter beobachten, wie Magnus Knecht, Leiter des Amts für Straßenverkehrsrecht bei der Stadt Ellwangen ankündigt. „Wir haben bereits reagiert und im März dieses Jahres eine erste Verkehrszählung in Schönau vorgenommen, eine weitere Zählung soll aber noch folgen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.“ Diese zweite Messung werde aller Voraussicht nach in den Sommermonaten erfolgen.

Knecht widerspricht in diesem Zuge noch ausdrücklich dem Vorwurf, dass die Gemeindeverbindungsstraße verbreitert wurde, um sie für Autofahrer attraktiver zu machen. „Solche baulichen Maßnahmen werden aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt“, versichert Knecht. Abgebrochene Straßenbankette stellten für alle Verkehrsteilnehmer, auch für Radfahrer, eine ganz erhebliche Gefahr dar und müssten im gegebenen Fall saniert werden.