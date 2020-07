Auch 2020 wird auf dem Schloss ein Ochse gegrillt

Ellwangen (ij) - Auch wenn die Ellwanger Heimattage 2020 auf dem Schloss offiziell abgesagt sind, so wird es ihn nun doch geben: den Ochsenbraten vom Spieß. Ausgegeben wird er am Samstag, 25. Juli, in der Zeit von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Schlossküche.

Einen Namen hat der Ochse, der in diesem Jahr am Spieß landen soll, noch nicht. Aber die Veranstalter sind sich sicher, dass das noch nachgeholt wird. Vorausgesetzt, die Ellwanger lassen sich vom Coronavirus die Lust auf Ochsenbraten nicht verderben. Denn die Braterei wird nur angeworfen, wenn es mindestens 200 Vorbestellungen gibt. Maximal 450 Portionen können an dem Samstag abgegeben werden. Sie müssen in diesem Jahr ausnahmsweise daheim verzehrt werden.

Geliefert wird das Ochsenfleisch bei entsprechender Nachfrage von Anton Wolf aus Neunheim. Die Zubereitung übernehmen die Mitglieder der Bürgergarde.

Der Braten kann ausschließlich gegen vorab bezahlte „Ochsenbraten-Bezugsscheine“ in drei Zeitzonen im Schloss mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß abgeholt werden. Der Braten mit Schupfnudeln wird dabei in einer einheitlichen Verpackung ausgegeben. Eigenes Geschirr oder Tupperware dürfen nicht mitgebracht werden. Auch gibt es im Schlosshof keine Bewirtung oder Sitzmöglichkeiten, sondern der Arkadenhof kann nur für die Zeit des Abholens mit Mundschutz betreten werden. Den Zutritt regeln passenderweise die Wachsoldaten der Bürgergarde.

Ausgegeben wird der Braten während den folgenden Zeitzonen: 16.30 bis 18 Uhr, 18 bis 19.30 Uhr und 19.30 bis 20.30 Uhr.

Die Ochsenbraten-Bezugsscheine können ab kommenden Montag, 6. Juli, zum Preis von acht Euro in der Touristinfo des Rathauses und bei Zigarren Sperrle in der Schmiedstraße 10 gekauft werden. Ebenso können dort Gutscheine für das Heimattagebier der Rotochsenbrauerei gekauft werden. Dieses wird in schönen Ein-Liter- und Zwei-Liter-Bügelflaschen mit Sonderetikett zum Preis von 2,50 Euro (Pfand sieben Euro) beziehungsweise fünf Euro (Pfand zehn Euro) sowie in Partyfässchen zu 12,50 Euro verkauft. Der Verkauf ist bis zum Freitag 17. Juli, vorgesehen. Auch wird es einen inoffiziellen Anschnitt geben, für den sich ein prominenter Gast angemeldet hat. Sein Name wird von der Stadtverwaltung noch nicht preisgegeben. Für zusätzliches Heimattageflair wird die Schützengilde sorgen, die um 16.30 Uhr mit Böllerschüssen die Ausgabe des Ochsenbratens eröffnen wird.

OB Michael Dambacher ruft dazu auf, das Angebot anzunehmen. Die Ellwanger sollen sich die Heimattage-Stimmung ins Haus oder den eigenen Garten zu holen. „Vielleicht feiern wir an diesem Wochenende das größte dezentrale Gartenfest in der Ellwanger Geschichte, wenn die Ellwanger ihre Freunde und Bekannten einladen und 'DaHeimattage’ feiern“, sagt Dambacher mit einem Augenzwinkern.

Da könne dann auch gerne die Ellwanger Flagge in den Gärten wehen oder die Gastgeber können auf andere originelle Art zeigen, wie wichtig ihnen die Heimattage sind und dass diese trotzdem gefeiert werden. Natürlich gilt auch hier: Die geltende Corona-Ordnung ist zu befolgen. Mit den aktuellen Regelungen sei ein kleines Gartenfest aber möglich.

Für die durstigen Kehlen bastelt die Rotochsenbrauerei übrigens auch noch an der Idee einer Bierkutsche. Wie die aussehen soll, will Alexander Veit in Kürze verraten. „Liebe kleine als gar keine Heimattage“, sagt Dambacher und wünscht sich, dass sich viele bei den „Ellwanger DaHeimattagen“ engagieren.