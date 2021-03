Astra-Zeneca im Selbstversuch: Ellwanger Redakteur berichtet über seine Impferfahrungen

Deutschland hat die Verimpfung des Astra-Zeneca-Präparats vorerst eingestellt. Der Grund: Zuletzt waren bei mehreren Personen in Europa nach der Impfung Blutgerinnsel aufgetreten, die in einigen Fällen zum Tod der Patienten geführt haben. Ob es einen Zusammenhang mit der Impfung gibt, steht derzeit nicht fest. Schon zuvor war über den Impfstoff heftig diskutiert worden, nachdem über zum Teil heftige Impfreaktionen berichtet worden war. Franz Graser, Redakteur der „Ipf- und Jagst-Zeitung“, hat zusammen mit seiner Frau vor zehn Tagen bereits seine erste Injektion mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff hinter sich gebracht. Er berichtet über seine Erfahrungen.

Wo habt ihr die Impfung erhalten?

Wir waren in Wolpertshausen. In der dortigen Sporthalle ist das Impfzentrum des Landkreises Schwäbisch Hall untergebracht. Der Nachbarlandkreis hat somit das Glück, dass dort gleich zwei Impfzentren auf Hochtouren laufen: Zum einen das Landesimpfzentrum in Rot am See und zum anderen eben das kreiseigene Zentrum. Das Impfzentrum in Wolpertshausen liegt unweit der Autobahn A6 und ist damit auch für Impfberechtigte aus dem Ellwanger Raum gut zu erreichen.

Wie seid ihr an einen Impftermin gekommen?

Dass es mit einem Impftermin geklappt hat, ist letztlich einer Mitarbeiterin der Telefonhotline 116117 zu verdanken. Das Landesimpfzentrum Rot am See war bis auf Weiteres ausgebucht, ebenso die Zentren in Aalen und Heidenheim. Für Wolpertshausen gab es am Samstag vor einer Woche dagegen noch freie Termine. Die im Vergleich zu Rot am See etwas längere Anfahrtszeit würde zu verschmerzen sein, dachten wir uns. Interessanterweise waren in Wolpertshausen wohl gerade an dem betreffenden Wochenende die Kapazitäten aufgestockt worden, weil man dort begonnen hatte, auch das Astra-Zeneca-Präparat zu verimpfen. Dadurch waren noch einige Slots frei.

Warum haben du und deine Frau bereits eine Impfung bekommen?

Aufgrund einer Vorerkrankung gehören wir zu den Risikogruppen, die laut der baden-württembergischen Verordnung „mit hoher Priorität“ impfberechtigt sind. Für die Impfung muss man eine ärztliche Bescheinigung vorlegen.

Welchen Eindruck hattest du vom Impfbetrieb vor Ort?

Die Helferinnen und Helfer tun wirklich alles, um möglichst keine Wartezeiten entstehen zu lassen. Ein kleines Beispiel: Normalerweise bekommen die Patienten zu Beginn einen kurzen Film zu sehen, der unter anderem die Wirkung der verschiedenen Impfstoffe erläutert. Als wir in Wolpertshausen ankamen, wurden wir gleich zum Aufklärungsgespräch mit einer Ärztin gebeten. Aber den Film kannte ich schon. Vor ein paar Wochen hatte ich einen über 80-jährigen Verwandten zur Covid-Impfung nach Heidenheim begleitet, und dabei hatte ich die Gelegenheit, das Video zu sehen. Meine Frau hat auch nichts verpasst. Sie hatte sich den Film schon im Internet angeschaut.

Wie läuft die Impfung ab?

Vor der Halle werden die Personalien der Impfwilligen überprüft. Am Eingang wird kontaktlos die Temperatur gemessen. Bei mir waren es 35,9 Grad, also alles im grünen Bereich. Eine Station weiter werden die Daten der Impfkandidaten aufgenommen. Dabei wird auch die ärztliche Bescheinigung für die Impfberechtigung geprüft. Dann folgt das Arztgespräch.

Welche Themen werden dabei angesprochen?

Es geht um Vorerkrankungen, bestehende gesundheitliche Beschwerden, Allergien und dergleichen. Bei der Aufnahme erhalten alle einen Fragebogen. Die meisten Fragen (zum Beispiel: Waren Sie an Covid erkrankt? Haben Sie Erkältungssymptome? Sind Sie in den letzten Wochen schon einmal geimpft worden?) konnten wir leicht mit „Nein“ beantworten. Die Ärztin erwähnte mögliche außerdem mögliche Nebenwirkungen: erhöhte Temperatur, Kopfschmerzen, Schüttelfrost. Das sei nicht ungewöhnlich, gehe aber vorüber. Sie riet außerdem, bei etwa 38 Grad Fieber eine Paracetamol-Tablette einzunehmen. Die Fragebogen und eine Einwilligungserklärung werden ausgefüllt und unterschrieben, der Patienten behält noch einen ausführlichen Aufklärungsbogen.

Wie geht es dann weiter?

Dann folgt die eigentliche Impfung. Wir werden in eine der vier Impfkabinen gebeten und dürfen uns setzen. In einer Pappschale liegen bereits mehrere aufgezogene Spritzen. Ich ziehe den Pullover aus, eine Helferin trägt die Daten in den Computer ein. Dann geht alles ganz schnell. Das Desinfektionsspray ist angenehm kühl. Dann der Piks in den linken Oberarm, er ist kaum zu spüren. Ein Pflaster drauf. Der Impfpass enthält nun einen Stempel und einen Aufkleber mit dem Schriftzug „Covid-19 Vaccine AstraZeneca“ und der Chargennummer. Ein Foto mit dem Handy dokumentiert es: Die erste Impfung liegt hinter uns. Im Raum nebenan dürfen wir uns noch einmal setzen, unter Beobachtung von mehreren Helferinnen und Helfern des Roten Kreuzes. Eine Viertelstunde nehmen wir uns Zeit – keine Reaktion. Erleichtert verlassen wir dann die Halle.

Wie viele Menschen werden dort jeden Tag geimpft?

Laut einer Helferin, die ich gefragt habe, sind es „bestimmt einige Hundert“ pro Tag.

Wie ist es euch dann an den folgenden Tagen ergangen?

Zunächst war nur ein Ziehen an der Einstichstelle zu spüren. Ich hatte dann noch am Nachmittag mit einer befreundeten Ärztin telefoniert. Sie warnte mich, dass die angekündigten Nebenwirkungen in der Regel nach 24 Stunden auftreten. Bei Astra-Zeneca fallen sie nach der ersten Injektion stärker aus, bei Biontech dagegen nach der zweiten. Tatsächlich stellt sich bei mir am Sonntagvormittag Schüttelfrost ein. Meiner Frau ging es dagegen blendend. Es war strahlender Vormittag, sie wollte spazieren gehen, ich winkte dagegen ab. Dazu kam gegen Mittag eine gewisse Müdigkeit. Den Nachmittag habe ich dann auf dem Sofa verdöst. Gegen 17 Uhr stieg dann die Temperatur, am Abend habe ich 38 Grad gemessen. Im großen und ganzen fühlte es sich wie eine Erkältung an, lediglich ohne Husten und Schnupfen. Die Nachwirkungen haben etwa anderthalb Tage angehalten, dann war wieder alles im Lot. Meine Frau ist völlig unbehelligt geblieben.

Und wie geht es dir jetzt mit ein paar Tagen Abstand?

Mir geht es gut, meiner Frau auch. Wir freuen uns nach wie vor, dass wir bereits die Möglichkeit hatten, geimpft zu werden. Natürlich muss jetzt geklärt werden, dass der Impfstoff sicher ist. Dann haben wir keine Bedenken, auch den zweiten Impftermin wahrzunehmen.