Arztversorgung ist das große Thema

Der Kalte Markt ist alle Jahre wieder Treffpung der Bürgermeister im magischen Dreicke, zum Arbeiten, Termine absprechen und zum Kuttelnessen.

Feste Termine gibt es einige. Den Aktivtag am 3. Oktober zum Beispiel, bei dem die Bewohner der drei Städte Crailsheim, Dinkelsbühl und Ellwangen und der elf Gemeinden des magischen Dreiecks die Region mit dem Rad erkunden können. Oder den Ball in der Tanzmetropole in Neustädtlein, den Wirtschaftstag und den jährlichen Besuch der Gemeinderäte im Theater der Stadt Dinkelsbühl. Seither steige dort die Zahl der Besucher aus Baden-Württemberg, freut sich OB Christoph Hammer. Fest im Kalender steht auch die gemeinsame Sitzung der Gemeinderäte, dann geht es um Tourismus. Das andere Thema, das die Kommunen bewegt, ist die Arztversorgung. Hier setzt OB Kalr Hilsenbek Hoffnung auf das genossenschaftliche Hausarztmodell, für das in Ellwangen, Crailsheim und den dazwischen liegenden Kommunen der Bestand erhoben wird (wir berichteten).