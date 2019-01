Arzt-Team in der Chirurgie ist wieder komplett

Der leitende Oberarzt Mutasim Ahmed und Oberarzt Dr. Simon Reuter ergänzen das Ärzteteam der Ellwanger Unfallchirurgie.

Als „echten Glücksgriff“ bezeichnen Chefarzt Prof. Dr. Rainer Isenmann und der Leiter der Ellwanger Unfallchirurgie, Dr. Darko Kirincic, die beiden Neueinstellungen. Beide Ärzte sind erfahrene Unfallchirurgen und komplettieren zusammen mit Oberärztin Emilia Schuy das Ärzteteam der Orthopädie und Unfallchirurgie.

Mutasim Ahmed war in den vergangenen Monaten bereits als Honorararzt in der Unfallchirurgie tätig und ist dort nun als leitender Oberarzt fest angestellt. Der 41-Jährige hat an der Philipps-Universität Marburg Lahn und an der Universität des Saarlandes Medizin studiert. Seine berufliche Laufbahn hat er 2005 am Krankenhaus Sankt Elisabeth in Zweibrücken begonnen, bevor er 2013 in Sankt Ingbert (Saarland) den Facharzt für Chirurgie und 2015 am Westpfalzklinikum den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie absolvierte. Vor seinem Wechsel nach Ellwangen war er zuletzt Oberarzt in der Unfallchirurgie/Orthopädie der Caritasklinik Saarbrücken. Mutasim Ahmed kommt ursprünglich aus dem Sudan, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Dr. Simon Reuter hat sein Medizinstudium in Freiburg, Innsbruck und an der Berliner Charité absolviert. Der 43-Jährige kam vom Klinikum Ludwigsburg an die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Zu seinen vorherigen Stationen gehören Kliniken in England und der Schweiz sowie in Deutschland das Krankenhaus Bad Saulgau und das Klinikum Bad Cannstatt. Auch er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Die Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie behandelt in Ellwangen pro Jahr rund 1400 Patienten stationär und 3200 ambulant. Zusammen mit Partnern bildet sie das komplette unfallchirurgische Spektrum ab und ist seit 2016 als Endoprothetikzentrum zertifiziert.