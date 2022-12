Arzt soll Patienten mit Hepatitis C angesteckt haben – er war auch in Ellwangen tätig

Ein Narkosearzt, der vor vier Jahren zwei Wochen an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen tätig war und dem vorgeworfen wird, 51 Patienten mit Hepatitis C angesteckt zu haben, muss sich voraussichtlich im kommenden Frühjahr vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Als im Oktober 2018 bekannt wurde, dass der Mediziner an seiner früheren Arbeitsstelle in Donauwörth Patienten angesteckt haben soll und dass die Staatsanwaltschaft deswegen gegen ihn ermittelt, war er gerade seit wenigen Tagen an der Ellwanger Klinik tätig. Dort wurde er umgehend wegen eines gestörten Vertrauensverhältnisses, wie es hieß, fristlos entlassen.

Anklage erhoben hatte die Staatsanwaltschaft wegen des Hepatitis-C-Skandals bereits im Frühjahr 2021. Über zwei Jahre später soll der Prozess stattfinden, für den zwölf Verhandlungstage von April bis Mitte Juli vorgesehen sind. Zwar ist die Anklage der Staatsanwaltschaft bislang noch nicht zugelassen, in den meisten Fällen ist dies laut der Deutschen Presseagentur (dpa) aber nur Formsache. Besonders bei großen Verfahren würden vor der offiziellen Zulassung bereits die Termine mit den Beteiligten abgestimmt, damit es später nicht zu Verzögerungen kommt.

In der Bewerbung fand die Klinik keine Hinweise auf Fehlverhalten

Der beklagte Arzt war bis April 2018 fast zehn Jahre lang in Donauwörth tätig gewesen. Im Sommer 2018 hatte er sich auf eine freie Stelle in der Anästhesie in Ellwangen beworben und hatte am 1. Oktober die Arbeit aufgenommen. Nachdem die Ansteckungen ruchbar geworden waren, hatte der Chefarzt der Abteilung Anästhesie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und Notfallmedizin, Andreas Prengel, in einer Pressekonferenz im Aalener Landratsamt berichtet, die Bewerbung des Oberarztes und das Arbeitszeugnis, das ihm sein bisheriger Arbeitgeber, die Donau-Ries-Kliniken, ausgestellt habe, seien einwandfrei gewesen. Auch beim Vorstellungsgespräch habe er ein gutes Bild abgegeben. Es habe keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des Arztes in seinem bisherigen Arbeitsverhältnis gegeben.

Bei dieser Aussage blieb das Landratsamt Ostalbkreis auch, nachdem der Donauwörther Klinikchef Jürgen Busse einem Bericht der „Augsburger Allgemeinen“ zufolge gesagt haben soll: „Wir haben das Verhalten und die Leistungen wahrheitsgemäß bewertet. Das Zeugnis enthält einen deutlichen Hinweis, der einen hätte stutzig machen müssen.“ Trotzdem habe es keinerlei Nachfragen aus Ellwangen gegeben. Pflegepersonal habe den Arzt in Donauwörth „in einer eindeutigen Situation“ mit einer Spritze und Medikamenten erwischt.

Dass es diesen deutlichen Hinweis gegeben habe, bestritt damals das Landratsamt in Aalen auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Bewerber habe sein Fehlverhalten verschwiegen. Der damalige Landrat Klaus Pavel berichtete in der Pressekonferenz, dass der Arzt in Donauwörth Patienten infiziert haben und zudem medikamentenabhängig gewesen sein soll, habe der Geschäftsbereich Gesundheit im Landratsamt Ostalbkreis am 11. Oktober erfahren. Daraufhin sei ein Drogenscreening veranlasst worden, das negativ ausgefallen sei. Außerdem habe der Narkosearzt ein Attest seines Hausarztes vorgelegt und damit belegt, dass bereits seit September jenes Jahres von ihm keine Ansteckungsgefahr ausgegangen sei.

Gleichwohl kündigte die Kliniken Ostalb dem Arzt noch in der Probezeit fristlos. Begründet wurde diese Maßnahme mit einer fehlenden Vertrauensbasis, denn der Arzt hätte mitteilen müssen, dass er medikamentenabhängig und an Hepatitis C erkrankt war, auch wenn er geheilt und nicht mehr infektiös gewesen sei.

Arzt war selbst infiziert

In Ellwangen waren keine Ansteckungen bekannt geworden. Die dpa zitiert den Augsburger Gerichtssprecher Michael Rauh mit der Aussage, der Krankenhausarzt habe möglicherweise 51 Patienten angesteckt. 2018 und 2019 wurden mehr als 1700 Patienten des beschuldigten Mediziners aufgefordert, sich auf Hepatitis C testen zu lassen, weil nicht ausschlossen wurde, dass der Narkosearzt sie angesteckt hat. Laut Anklage hatte der Anästhesist der Donau-Ries Klinik die Patienten bei Operationen infiziert. Der selbst mit Hepatitis C infizierte Arzt soll sich Narkosemittel wegen einer Erkrankung abgezweigt und gespritzt haben. Dabei soll er das Medikament verunreinigt und die Krankheit an die Patienten übertragen haben.