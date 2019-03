Armageddon im Orient: Vortrag und Gespräch mit Michael Lüders

Der bekannte Publizist und Politik- und Islamwissenschaftler, Dr. Michael Lüders, ist am Donnerstag, 14. März, zu Gast in Ellwangen. In der Buchhandlung Rupprecht wird Lüders einen Vortrag mit dem Titel „Armageddon im Orient“ halten. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr.

Michael Lüders war Nahost-Korrespondent der Zeitung „Die ZEIT“ und kennt die Länder dieser Region aus eigener Anschauung. In seinen Büchern „Wer den Wind sät“ und „Die den Sturm ernten“ beschäftigte er sich mit den Wurzeln der syrischen Katastrophe und zeigte auf, was westliche Politik im Orient anrichtet.

In seinem neuen Buch beschäftigt er sich mit dem Iran, den derzeit US-Präsident Donald Trump und seine Verbündeten ins Visier nehmen. Der Nahostexperte schildert anschaulich und pointiert die Ursachen dieses Konflikts.