Arbeitsunfall: 43-Jährige erleidet schwere Verbrennungen

Schwere Verbrennungen an Händen und Oberarmen hat sich eine 43-jährige Frau am Samstag bei einem Arbeitsunfall zugezogen. Gegen 8.20 Uhr war die Frau mit Bügelarbeiten in einer Reinigung in der Marienstraße beschäftigt. Da es in den Räumen wohl keine Heizanlage gibt, war ein gasbetriebener Heizer im Bereich der Bügelmaschine aufgestellt.

Angaben der 43-Jährigen zufolge fing die Gasflasche unvermittelt an zu brennen. Da sich das Feuer mit Wasser offenbar nicht löschen ließ, versuchte die Frau, das Gas mit den Händen abzudrehen, wobei sie sich die Verbrennungen zuzog. Die Verbrennungen mussten in einer Spezialklinik behandelt werden.