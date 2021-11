Arbeiten an Sechta-Brücke dauern nochmals länger

Die Sanierung der Sechta-Brücke bei Haisterhofen dauert noch länger als geplant. Die Fertigstellung verschiebt sich voraussichtlich auf Montag, 29. November. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.

Diesmal komme es zu zusätzlichen Verzögerungen bei der Montage der Schutzplanken. Gründe hierfür seien Verzögerungen in der Materialbeschaffung wie auch die coronabedingten Ausfälle im Personalbereich in den ausführenden Unternehmen, so das Regierungspräsidium. Eine Umleitungsstrecke ist aufgrund der halbseitigen Sperrung nicht erforderlich. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage geregelt. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit gebeten.

Seit Montag, 27. September, saniert das Regierungspräsidium die Bauwerkskappen und das Aufhaltesystem der Sechta-Brücke im Zuge der L 1029 bei Haisterhofen. Im Rahmen der Kappeninstandsetzung wurde die alte Beschichtung abgetragen und eine neue Beschichtung aufgebracht. Schon der Abtrag dieser Beschichtung hatte materialbedingt länger gedauert als geplant. Die in mehreren Lagen neu aufzubringende Beschichtung konnte witterungsbedingt nicht in dem geplanten Zeitrahmen aufgebracht werden.