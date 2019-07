Applaus für „bel canto“ zum 20. Geburtstag

„Aus dem Firmchörle von einst ist ein starker Chor geworden“, hat Vorsitzende Eugenie Weiß gefunden, und der lang anhaltende Applaus der Gottesdienstbesucher hat ihr mehr als recht gegeben. Was 1999 als Mischung aus Eltern und Firmlingen begann, ist nun 20 Jahre alt geworden. Der Chor „bel canto“ der Kirchengemeinde Sankt Wolfgang hat seinen Geburtstag mit einem Jubiläumsgottesdienst gefeiert.

Es war angerichtet: bestes Wetter, eine volle Kirche und ein stimmgewaltiger Chor, der von Bernd Büttner am Klavier begleitet wurde. Die Chorleiterin Linda van Eeck, die den Chor musikalisch auf diesen Auftritt vorbereitet hatte (sie übernahm im Jahr 2013 das Amt von Angelika Köder), musste leider kurzfristig ihre Teilnahme absagen, und so sprangen Bernd Büttner und Josef May als gemeinsame Interimslösung ein. Zelebriert wurde die Messe von Pfarrer Michael Windisch, der „bel canto“ seit Jahren unterstützt. „Vor Kurzem haben wir 50 Jahre Kirchengemeinde Sankt Wolfgang gefeiert, und nun feiern wir 20 Jahre „bel canto“. Man könnte meinen, wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus“, sagte Windisch schmunzelnd und fügte an: „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.“

„Bel canto“ tat dies auch, und zwar musikalisch mit Jubilate Deo von Iván Eröd, dem Psalm 100 von Felix Mendelssohn Bartholdy oder mit dem Halleluja von Leonard Cohen. Die Musikalität zog sich durch die gesamte Messe. Die Liedauswahl war dabei eine Mischung aus den vergangenen Chorjahren und reichte von der deutschen Sprache über gemeinsam gesungene christliche Lieder aus dem Gotteslob bis hin zum schwedischen Stück „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“.

Der Chor, der von anfänglich 17 Sängerinnen und Sängern auf mittlerweile rund 40 angewachsen ist, wurde in seinen Anfängen oft als der junge Chor bezeichnet, da er neben dem Kirchenchor bestand und auch englisches Liedgut sang. Mittlerweile ist der „bel canto“ aus der Kirchengemeinde nicht mehr wegzudenken und, glaubt man Pfarrer Windisch, „noch lange nicht am Ende“. „Sie dürfen sich wie Geburtstagskinder fühlen. 20 Jahre, das kennen Sie aus Ihrer eigenen Biografie. Das ist die Zeit, in der sich die Zukunft wie ein weiter Raum öffnet“, führte Windisch aus und wünschte dem Chor weiterhin viel Spaß am gemeinsamen Musizieren.

Eine besondere Ehre wurde den zehn verbliebenen Gründungsmitgliedern zuteil, die am Ende des Gottesdienstes für 20 Jahre Mitgliedschaft im Chor „bel canto“ geehrt wurden: Antje Manz, Elfriede Baumann, Rudi Vaas, Ernst Eiselt, Antonia Kurz, Maria Allet, Nicole Rathgeb, Stefanie Korella, Irmgard Speck und Agnes Süßmuth.