Apotheker streiken: „Fühlen uns verschaukelt“

„25 Cent sind eine Ohrfeige!“ Mehr Zuschlag wollen Wirtschaft- und Gesundheitsministerium den deutschen Apotheken nicht bewilligen. Das decke nicht einmal die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre. Dr. Richard Krombholz, Sprecher des Landesapothekerverbands Ostwürttemberg, ist der Kragen geplatzt. Er hat seine Ellwanger Kollegen mobilisiert, am Mittwoch, 12. September, werden sie streiken. Wie die Apotheken in Aalen und vielen anderen Städten in Baden-Württemberg, im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Die Türen bleiben zu, die Patienten werden aber bedient, durchs Fenster, wie im Notdienst. Wer ein Rezept einlösen möchte, sollte sich auf Wartezeiten einstellen.

Vor acht Jahren ist die Verordnung zu den Apothekenhonoraren erlassen worden. Danach dürfen die Apotheken auf den Einkaufspreis der Hersteller drei Prozent aufschlagen. Zusätzlich bekommen sie für jedes Medikament, das abgegeben wird, 8,10 Euro Beratungsgebühr. Davon gehen 2,05 Euro als Rabatt an die Krankenkassen ab.

Klingt für den Laien gar nicht schlecht. Krombholz rechnet anders: Seit 2004 sind die Kosten in den Apotheken deutlich gestiegen, allein beim Personal um zwölf bis 18 Prozent. Dazu kommen steigende Energiepreise und die Inflation. Die Einnahmen pro Medikament gehen also zurück, gleichzeitig steigt der Aufwand: „Jede Krankenkasse hat andere Rabattverträge mit den Herstellern.“ Bei jedem Mittel müsse man nach den Rabattverträgen der Kassen suchen. Ein Rezept abzuarbeiten, dauere viel länger als früher, nennt Krombholz ein Beispiel für den steigenden bürokratischen Aufwand.

8,10 Euro pro Medikament können viel sein oder wenig. Die Beratung von jungen Müttern über Impfungen oder die von Asthmatikern über ihre Therapie könne durchaus 30 bis 45 Minuten dauern. Früher hat sich das insgesamt ausgeglichen. Das sei vorbei. Inzwischen machen laut Krombholz jede Woche sechs Apotheken in Deutschland zu. Von wegen, in der Apotheke verdiene man sich eine goldene Nase. „Wenn das so wäre, warum arbeite ich dann zwölf Stunden am Tag?“

Mit der Realität habe das Angebot der Politik nichts zu tun, ärgert sich der Ellwanger Apotheker. Mit Wertschätzung für seinen Berufsstand erst recht nicht. Deshalb streikt er zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in Ellwangen, Aalen und vielen anderen Städten.