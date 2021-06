„Apostel des Virngrunds“ Philipp Jeningen soll im kommenden Jahr seliggesprochen werden

Die Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen (1642 bis 1704) wird voraussichtlich im zweiten Quartal des kommenden Jahres in Ellwangen stattfinden. Das hat der Theologe Dr. Wolfgang Steffel von der geistlichen Bewegung „action spurensuche“ gegenüber der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ mitgeteilt. Am Sonntag war bekannt geworden, dass Papst Franziskus ein Wunder anerkannt hat, das auf die Fürsprache des Jesuiten und Volksmissionars Philipp Jeningen zurückzuführen ist. Philipp Jeningen gilt als „Apostel des Virngrunds“. Auf seine Anregung geht die Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg bei Ellwangen zurück.

Der Ellwanger Stadtpfarrer und Ko-Postulator des Seligsprechungsverfahrens, Michael Windisch, dankte allen, die in den letzten Jahren am Seligsprechungsverfahren mitgewirkt haben. Bedeutsam dabei sei auch die anhaltende Verehrung von Pater Philipp gewesen.

Pater Philipp könne, so Windisch, auch für die heutigen Kirchengemeinden ein Vorbild sein, den Menschen durch das Evangelium Jesu Christi Orientierung für ihr Leben zu geben, wie er es in seiner Zeit in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts getan habe. Insbesondere danke er der geistlichen Bewegung „action spurensuche“, die mit ihren Angeboten und durch die jährlich Anfang Oktober stattfindende Wallfahrt an sein Grab wichtige Impulse setze.

Wie der Theologe Wolfgang Steffel gegenüber der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ erklärte, widmet sich die „action Spurensuche“ der Verehrung von Philipp Jeningen und der Übersetzung seiner Gedanken in die heutige Zeit. Insbesondere die Vermittlung der Spiritualität von Ignatius von Loyola, dem Ordensgründer der Jesuiten, ist ein zentrales Anliegen der geistlichen Bewegung.

Ein wichtiger Baustein des Wirkens von Philipp Jeningen sei es gewesen, Menschen innerlich aufzubauen, sagte Steffel. Dies sei in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg, die Jeningen als junger Mensch erlebt hatte, genauso wichtig wie heute, etwa in der Corona-Krise.

Das ist ein starkes Zeichen für den Schönenberg und ganz Ellwangen. Schönenbergpfarrer Martin Leitgöb

Schönenbergpfarrer Dr. Martin Leitgöb freute sich über die Nachricht, dass ein Wunder des Ordensmanns, der aus Eichstätt in Oberbayern stammt, anerkannt worden ist. „Ohne Philipp Jeningen gäbe es den Schönenberg nicht“, sagte der Redemptoristenpater.

„Das ist ein starkes Zeichen für den Schönenberg und ganz Ellwangen“, sagte Leitgöb. Er freute sich zudem, dass Stadtpfarrer Windisch, der sich sehr für die Seligsprechung des „Apoostels des Virngunds“ eingesetzt hatte, nun diese Entwicklung noch als Stadtpfarrer von Ellwangen erleben könne. Windisch wird dieses Jahr in die Pfarrei Wasseralfingen wechseln.