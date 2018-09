Die Gartenfreunde Pfahlheim haben am vergangenen Samstag in der Kastellhalle ihr 30-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Vorsitzender Wolfgang Seckler freute sich über zahlreiche Gäste und ehrte zahlreiche Mitglieder.

Seit 30 Jahren gibt es die Gartenfreunde Pfahlheim. Auf Wunsch des ehemaligen Ortsvorstehers Eugen Sienz wurde der Verein 1988 gegründet. Um die „trockenen“ Reden und Ehrungen aufzulockern, waren der Pfahlheimer Musikverein und die Trachtenkapelle Pfahlheim gekommen, um die Gäste zu unterhalten.

Liederkranz erhält viel Beifall für seinen Beitrag

Auch der Liederkranz Pfahlheim trug Musikalisches zum Programm bei. Der gemischte Chor gratulierte mit einem Melodienstrauß und lud die Gäste zum Mitsingen ein. Bei der Zugabe „Butterfly“ sangen die Gäste nicht nur den Refrain mit, sie klatschten begeistert im Takt.

Zum Abschluss des Programms unterhielt das Duo Wahnsinn (bestehend aus Anton Wolf, Anton Nagler und Johannes Bolsinger an der Ziehharmonika) die Gäste mit Liedern und heiteren Witzen. Der Musikverein spielte bis zum Ende der Feier.

Aber so ein Jubiläum bietet die Gelegenheit für Reden, Dankesworte und Ehrungen. Vorsitzender Wolfgang Seckler erzählte aus der Geschichte des Vereins, zum Beispiel, wie der Verein zu seinem Garten kam mit dem Gartenhaus, der mitten im Ort liegt und auch nach über 20 Jahren seit der Einweihung des Gartenhauses in einem sehr gepflegten Zustand ist.

Seckler ist stolz auf die Leistung des Vereins, der sich mit Festen engagiert, die Obstbäume an der Straße beschneidet, den Osterbrunnen schmückt und bei den vielen Festen in Pfahlheim immer für den passenden Schmuck sorgt. Nachdem die aktiven Mitglieder für die viele Arbeit, die zu erledigen ist, zu wenig sind, hofft Seckler auf Mitgliederzuwachs. Auch passive Mitglieder sind willkommen, bei der aktiven Arbeit einzusteigen. Seckler betonte, dass Garten und Gerätehaus in Eigenleistung und mit Spenden errichtet wurden. Er sprach von „Pfahlheimer Manier“. 2003 gab es den ersten Wechsel in der Vorstandschaft. Bernhard Konle, seit der Gründung erster Vorsitzender, wurde nach 15 Jahren abgelöst von Wolfgang Seckler, der das Amt seither inne hat.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek lobte die Arbeit des Vereins, vor allem beim Beschnitt der Straßen-Obstbäume. Er nutzte die Gelegenheit, für die Landesgartenschau in Ellwangen zu werben.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Paul Walter gratulierte im Namen der Ortschaft Pfahlheim. Er betonte die Verbindung zur Natur mitten in Pfahlheim durch den Verein. Zum Dank überbrachte er einen Obstbaum der Sorte „Karneval“, passend zur Ortschaft.

Franz Kuhn, der Sprecher der Vorstandsrunde der Vereine, lobte die Dekorationen der Gartenfreunde bei den vielen Festen in Pfahlheim. Da es in den 30 Jahren seit Bestehen des Vereins nur einen Vorstandswechsel gab, betonte er die Beständigkeit des Vereins. Er zog einen Apfel als Sinnbild für den Verein heran. Die Schale schützt, innen ist das Fruchtfleisch, die Mitglieder, und der Kern entspricht der Vorstandschaft.

Viele Mitglieder sind seit 30 Jahren dabei

Den Hauptteil des offiziellen Programms machten die Ehrungen aus. Seckler freute sich, zahlreiche Mitglieder ehren zu dürfen. Für zehn, 20 und 30 Jahre wurden die Mitglieder geehrt. Die meisten Geehrten sind seit 30 Jahren dabei. Seckler nutzte die Gelegenheit, auch die aktiven Mitglieder zu ehren, die immer da sind, um zu helfen, sei es in der Küche beim Bewirten, beim Beschneiden, bei Kursen, beim Osterbrunnen oder Ferienprogrammen. Bei einer Mitgliederzahl von rund 200 war die Anzahl der Aktiven relativ klein, weshalb sich Seckler über viele interessierte neue Mitglieder freuen würde, die sich aktiv einbringen.

Nach dem offiziellen Teil ließen es die Gäste noch gemütlich ausklingen. Das Jubiläum war ein vollen Erfolg.

Die Geehrten

Vereinstreue, zehn Jahre: Ute Bugar-Lengenfelder, Walter Lengenfelder; 20 Jahre: Alois Egetenmeyr, Rosemarie Lutz, Barbara Schill, Thomas Wiest; 30 Jahre: Erich Baier, Anna Baier, Anne Brendle, Betha Czapka, Hildegard Egetenmaier, Eugen Egetenmeyr, Klara Eitzenhöfer, Rosemarie Feil, Regina Flechsler, Theresia Frosch, Josef Grimmeisen, Walter Guthold, Irmgard Haas, Anneliese Hangl, Paula Hauber, Hermann Helmle, Elisabeth Ilg, Franz Konle, Anneliese Konle, Hans Ladenburger, Anita Lechner, Anne Maierhöfer,Helmut Schill, Klemens Seckler, Anton Stark, Eugen Veile, Josef Veile, Sigrid Veile, Barbara Wenczel, Elisabeth Wohlfrom.

Gründungsmitglieder: Josef Egetenmeyr, Elisabeth Feile, Klaus Feile, Maria Groll, Alois Gross, Christa Hammele, Franz Hammele, Margret Hammele, Renate Kreidler, Franz Kuhn, Friedrich Kunisch, Maria Kunisch, Josef Mack, Ida Maierhöfer, Josef Maierhöfer, Maria Maierhöfer, Willi Maierhöfer, Kunigunde Reder, Hans Rieger, Helga Rieger, Andreas Sachs, Maria Sachs, Manfred Schaeffler, Rosemarie Schaeffler, Eugen Sienz, Elisabeth Stengel, Eugen Stengel, Alfons Stenzenberger, Alfred Veile, Gertrud Ziegler