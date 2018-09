AOK-Kundencenter modernisiert

Das Ellwanger Kundencenter der AOK Ostwürttemberg ist erweitert und modernisiert worden. Die Krankenkasse nutzt jetzt das gesamte Erdgeschoss im eigenen Gebäude an der Schnittstelle Schlossvorstadt und Sebastiansgraben: „Die AOK-Kreuzung kennt jeder in Ellwangen“, sagte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek bei der Wiedereröffnung am Mittwoch.

Ein neues Konzept trennt die Bereiche Arbeitsplatz und Kundenberatung. Vier Beratungsräume sorgen für Diskretion. Auch der Eingangs- und Wartebereich wurden neu und einladend gestaltet.

Der OB gratulierte den Mitarbeitern zu den noch schöneren Räumen und der Stadt zur Stärkung des AOK-Standorts Ellwangen. Dass das Traditionshaus, in dem in den 1980er- Jahren das Sozialamt untergebracht war, nicht nur erhalten bleibe, sondern ausgebaut werde, sei nicht selbstverständlich. „Wer hier beraten wird, kann eigentlich nicht krank werden“, scherzte er. Die AOK sei ein wichtiger Partner bei Angeboten wie Ellwangen sportiv und dem Bündnis Gesundheit und unterstütze Sportlerehrungen und Vereine großzügig.

Für Pro Ellwangen gratulierte Vorstand Karl Bux. In den neuen Räumen könnten sich Mitarbeiter und Kunden wohlfühlen. Dass auch die Lehrküche im ersten Stock modernisiert wurde, freue ihn als Laien der Kochkunst besonders: „Hier haben sich schon viele austoben können.“ Die AOK fördere gesunde Ernährung und sei Partner bei den Wildwochen.

„Das Ellwanger Kundencenter ist eines der schönsten von rund 230 in Ostwürttemberg“, erklärte AOK-Geschäftsführer Josef Bühler. 17 Mitarbeiter könnten Erwartungen und Wünschen der Kunden noch besser gerecht werden. Zur Philosophie der AOK gehörten getreu der Devise „Gesund und nah“ neben Leistungsstärke und Kompetenz auch gute Erreichbarkeit, Wohnortnähe und Dezentralisierung. „Ellwangen ist ein wichtiger Standort für die gesamte Raumschaft“, so Bühler. In den vergangenen zehn Jahren habe die AOK über 2000 Versicherte hinzugewonnen und betreue von Ellwangen aus mehr als 16 000 Kunden. Im Kundencenter fänden zwischen 8000 und 9000 persönliche Beratungen pro Jahr statt, trotz Digitalisierung. „Das war der Hauptanlass für die Modernisierung“, so Bühler. Die AOK verstehe sich nicht als „Payer“, der nur bezahle, sondern als „Player“, der Gesundheits- und damit auch Wirtschaftspolitik aktiv mitgestalte: „Gesundheit und Pflege werden immer wichtiger.“

Carmen Lehmann, Gesangspädagogin der städtischen Musikschule, und drei Schülerinnen umrahmten die Feier musikalisch.