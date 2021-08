Antrittsbesuch beim Oberbürgermeister

Ellwangens OB Michael Dambacher hat im Ellwanger Rathaus kürzlich die neue Leiterin der Agentur für Arbeit Aalen begrüßt.

Die 49-jährige Claudia Prusik hatte ihr neues Amt im August angetreten und ist seit 21 Jahren im Dienst der Bundesagentur für Arbeit tätig. Sie verantwortete zuletzt die operativen Geschäfte im Bereich des Ausbildungsmarktes in der Regionaldirektion Baden-Württemberg. „Glücklicherweise sind die Arbeitsmarktdaten in der Region sehr zufriedenstellend“, so OB Dambacher, der der neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung eine glückliche Hand bei der Führung der Behörde wünschte.

Inhaltlich werden Stadt und Agentur wie bisher sehr eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten, hieß es bei dem Gespräch. Das erste gemeinsame Projekt soll die Ausbildungsmesse „Start it“ im November des Jahres in Ellwangen sein. Grundsätzlich wird die Nachwuchsgewinnung ein Schwerpunkt bleiben. „Die starke Wirtschaft der Region braucht gut ausgebildetes Personal“, weiß Agenturchefin Prusik, die sich gemeinsam mit OB Dambacher aktiv um die Gewinnung zusätzlicher Fach- und Führungskräfte einsetzen wird.