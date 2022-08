Anton Wölfl feiert Nachprimiz am Schönenberg

Redemptoristenpater Anton Wölfl feiert am Sonntag, 21. August, um 10.30 Uhr in der Schönenbergkirche seine Nachprimiz. Er wird dabei auch einzeln den Neupriestersegen spenden, dem nach altem Brauch große Bedeutung zukommt, heißt es in einer Ankündigung.

Wölfl stammt aus der Pfarrei Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf. Nach seinem Theologiestudium in Würzburg wurde er in Gars am Inn zum Priester geweiht. Derzeit gehört er dem Wiener Redemptoristenkloster von Maria am Gestade an und ist als Kaplan in einem großstädtischen Pfarrverband tätig. „Der Besuch von Pater Wölfl am Schönenberg ist ein Zeichen der Verbundenheit innerhalb der Redemptoristenprovinz Wien-München, wir freuen uns darüber sehr“, so Pfarrer Martin Leitgöb in der Ankündigung abschließend.