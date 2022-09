Antiquitätenhändler Albert Maier trifft auf digitales Leben bei der Make Ostwürttemberg

An diesem Wochenende nun startet die „Make Ostwürttemberg“ in Ellwangen, auf dem Mühlbergareal der Reinhardtkaserne findet die dann insgesamt vierte Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends statt. Oder, wie es sich die Ellwanger Verantwortlichen rund um Citymanagerin Verena Kiedaisch wünschen: Die Erlebnismesse Make beginnt.

Keine klassischen Begrüßungsreden

Womöglich sagen es die Maker der diesjährigen Make auch nicht zu Unrecht, denn es braucht schon etwas Zeit, um den Fahrplan zu durchforsten, der das Programm am 1. und 2. Oktober zeigt. Los geht es an diesem Samstag mit einer moderierten Eröffnung. Mit dabei sein werden Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher, Landrat Joachim Bläse, Ministerialdirektor Michael Kleiner (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg), IHK-Geschäftsführer Thilo Rentschler, IHK-Präsidiumsmitglied Ulrich Betzold und nicht zuletzt. „Wir wollten nicht diese klassischen Begrüßungsreden, einfach nur aneinandergereiht. Unser Moderator Florian Schweer stellt den Protagonisten auf dem Podium sehr interessante Fragen“, verrät Kiedaisch.

Das Publikum ist vielfältig

Nach der Begrüßung starten unter anderem eine Reihe an Vorträgen, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Entwicklerinnen und Entwickler, Start-ups oder auch Auszubildende oder Studierende richten – viele aber auch an die übrigen Besucherinnen und Besucher.

Themen sind unter anderem „Herausforderungen für die Kreislaufwirtschaft: Recycling ist die Grundlage“, „Von der Ideenfindung bis zur Markteinführung“ oder aber, brandaktuell eine Podiumsrunde mit dem Titel „Winter – Wärme – Wissen“. Dieses Podium richtet sich natürlich an alle, die sich zur aktuellen Lage der Energieversorgung informieren und sich Tipps und Tricks rund um das Thema „Energie sparen“ holen möchten.

Leben in einem selbstgebauten Bus

Sowohl am Samstag (16.30 Uhr) als auch am Sonntag (11 Uhr) kann man dem Interview mit dem Titel „Vanlife – Der Traum vom selbst gebauten Campervan“ mit dem Busbastler Manuel Lemke lauschen. Angesprochen fühlen dürfen sich alle Heimwerkerinnen und Heimwerker sowie natürlich alle Campingfreunde. Die Moderationen an beiden Tagen übernimmt ebenfalls Florian Schweer, ein bekanntes Gesicht bei Veranstaltungen rund um Start-ups und Innovationen in der Region.

Spannend geht es mit den Start-ups weiter

Spannend dürfte es auch werden, wenn es am Sonntag um 13.15 Uhr um Start-ups und die Frage: „Nur ein Hype oder die Zukunft der Region Ostwürttemberg?“ geht. Beim Beantworten dieser Frage hilft unter anderem Markus Schmid von der IHK Ostwürttemberg. Im Interview mit Marlon Meiser von den Meiser Hotels geht es schließlich um Roboter und die Chancen der Digitalisierung in der Hotellerie.

Eine Reihe an Workshops – viele auch für Kinder

Neben den Vorträgen, Interviews und Podiumsdiskussionen, die im Vortragszelt an beiden Tagen durchweg stattfinden werden, gibt es auch eine Reihe an Workshops, an denen die Besucherinnen und Besucher teilnehmen können – viele Angebote richten sich aber auch an Kinder und Jugendliche. Bei vielen Workshops muss man sich anmelden. „Wenn man es nicht schon online gemacht hat, dann kann man beim Aussteller ein Ticket ziehen und weiß genau, um wieviel Uhr man wieder am Stand sein muss“, erklärt Verena Kiedaisch. So können DIY-Roboter aus Karton hergestellt werden, angeboten vom „explorhino“, kann man erfahren, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt bereits heute beeinflusst und mit dem „zak Heidenheim“ führt man naturwissenschaftliche Experimente durch oder baut bei „variobot“ seinen sensorgesteuerten Roboter selbst. Hier stehen sogar sieben niedliche Tiermodelle zur Auswahl, zwischen denen man sich entscheiden muss. Vielleicht aber hat man auch Lust dazu, eine App zu entwickeln – es ist nur ein Teil des umfangreichen Angebots. Kinder ab sieben Jahren können die Zukunft der Ostalb mit Lego Serious Play (LSP) erkunden. Hierbei geht es um eine andere Art der Zusammenarbeit und des Denkens, die erfahrbar gemacht werden soll.

Albert Maier wird ebenfalls die Make besuchen

Wenn es auch anmuten mag, dass Antiquitäten tendenziell das Gegenteil von Digitalisierung darstellen, so wird doch der berühmte Ellwanger Antiquitätenhändler Albert Maier, bekannt aus der Fernsehsendung „Bares für Rares“ am Sonntag vor Ort sein. Live wird er die mitgebrachten Lieblingsstücke der Besucherinnen und Besucher schätzen. Hierbei kann man aber auch einfach nur mehr über seine persönliche Antiquität erfahren. Mitgebracht werden können Gemälde (besonders gerne von lokalen Künstlern), Kleinmöbel, Porzellan, Fayencen, Gläser oder Schmuck. Der erste Teil der Begutachtung und Schätzung wird im großen Zelt stattfinden, die weitere Betrachtung findet dann an einem Außenstand statt.

Wie sagte es Ellwangens Oberbürgermeister erst kürzlich: Wer sich bei der Make langweile, dem sei nicht mehr zu helfen. Angesichts der Fülle an Angeboten eine verständliche Aussage.