„Anstrengendes Vereinsjahr“ bei den Sportfreunden Eggenrot

Bei der Hauptversammlung der Sportfreunde Eggenrot hat der Vorsitzender Thomas Rieger über ein „anstrengendes Vereinsjahr“ berichtet. Nach pandemiebedingten, ständigen Veränderungen mussten die bereits geplanten Veranstaltungen ständig geändert und aktualisiert werden.

Rieger zeigte Bilder des vergangenen Jahres. An erster Stelle zeigte er die Aktionen zum 75-jährigen Jubiläum, des Weiteren die große Ballfang Baumaßnahme und ging auf den Ehrungsvormittag ein. Hierbei waren zahlreiche Ehrungen verliehen worden, darunter zum ersten Mal eine diamantene Vereinsmedaille für 60-jährige Vereinstreue. Rieger dankte für die professionelle Arbeit der jungen Funktionsträger und die Unterstützung der treuen Mitglieder.

Schriftführer und Pressewart Philipp Schmid berichtete über die Inhalte der Vereinsratssitzungen, Mitgliederverwaltung und Social-Media-Kanäle. Der Mitgliederstand stieg trotz Pandemie auf einem neuen Höchstwert mit 530 Vereinsmitgliedern, Tendenz steigend. Die Sportfreunde seien bei verschiedensten Social-Media-Kanälen vertreten und sprächen hiermit junge Menschen an. Zudem trete der Verein nach außen hin transparent und offen auf.

Die langjährige Schatzmeisterin Annette Köder legte den tadellosen Kassenbericht vor. Trotz Größeren Investitionen konnte die Einnahmeseite die Ausgabenseite decken. Die Kassenlage sei finanziell solide und schuldenfrei.

Fußball-Jugendleiter Pius Kuhn berichtete über die Jugendarbeit, Jugendspieltage und Aktionen. Er berichtete über einen Zuwachs an Spielern. Die A bis C-Jugend werde zur nächsten Saison in einem Probejahr der Spielgemeinschaft SGM Virngrund-Jagst beitreten. Auch stehen wieder größere Aktionen an, darunter eine dreitägige Fußballschule mit Weltmeister Guido Buchwald und weiteren Spieltagen und Jugendaktionen.

Der technische Leiter Fußball, Fabian Knecht, berichtete über den aktiven Sport. In der vergangenen Saison belegte die Erste Mannschaft den 8. Platz und die Reserve den letzten Tabellenplatz. Mit den neuen Erfolgstrainern und vielen Zugängen, ohne Abgänge, sieht er einen Aufstieg in die Kreisliga A in Griffweite. Aktuell sind es 48 Aktive Spieler. Weiter lobte er die Tatkräftige Unterstützung der Fußballfans, Schiedsrichter, besonders den A- Block und den Girls-Block, die für Rückhalt und eine tolle Atmosphäre sorgten. Jetzt fehle nur noch der Aufstieg.

Der stellvertretende Vorsitzender Martin Mai berichtete über die Abteilung Fitness- und Breitensport. Normalität kehre wieder ein, darüber seien alle froh. Diese Gruppe sei im Verhältnis zum Fußball genauso groß und der Zulauf werde immer größer. Zuwachs gebe es in den Bereichen Radfahren und Kinderturnen.

Im Turnen wird es nach Pfingsten ein Eltern-Kind-Turnen für Zwei- bis Vierjährige geben. Generell sei der Breitensportbereich immer für weitere, neue Ideen offen. Über die Abteilung Alte Herren berichtete Beisitzer Christoph Momper. Die AH´ler bestehen aus drei Gruppen: den Fußballern, den Fahrradfahrern sowie den Gönnern und Fans. Die Fußballer spielen aufgrund des Spielermangels mit dem FC Ellwangen zusammen.

Aktuell seien Turniere, Arbeitseinsätze und der jährliche Ausflug geplant. Vor kurzem wurde mit 60 Teilnehmern ein Elfmeterturnier mit Spanferkelessen und kameradschaftlichen Zusammensein organisiert.

Bei den Wahlen gab es Veränderungen und Verabschiedungen. Nicht mehr zur Wahl stellten sich nach zwölf Jahren der Schriftführer und Pressewart Philipp Schmid und Schatzmeisterin Annette Köder, Melanie Brenner nach 16 Jahren Kinderturn-Übungsleiterin und zehn Jahren als Sportplatzkassiererin.

Neu gewählt wurde als Schriftführerin Anke Müller und Schatzmeisterin Franziska Ilg. Neuer Sportplatzkassierer wurde Roland Müller.