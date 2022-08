Abschluss! Und jetzt?! Ellwangens Stadtsprecher trotzte für Leidenschaft dem Fischgeruch

Corona, Krieg, Energie. Jetzt, so kurz vor dem Berufsleben? Wir möchten aber auch mit den Menschen auf der Ostalb sprechen, die sich dieser Frage bereits vor geraumer Zeit stellen mussten. Was waren ihre Beweggründe, ihren beruflichen Weg einzuschlagen? Was gab es damals für Probleme zu bewerkstelligen? Was hat die jungen Leute von damals bewegt?

Fertig mit der Schule – und dann? Dieser Frage müssen sich auch in diesem Sommer wieder zahlreiche junge Leute stellen. Mit diesen möchten wir ins Gespräch kommen. Was geht in den jungen Köpfen vor, angesichts der zahlreichen Krisen, die das Land, ja die gesamte Gesellschaft durchschütteln?

Anselm Grupp ist in Ellwangen vermutlich dem Großteil der Bürgerinnen und Bürger bekannt. Als Leiter des Kultur-, Presse- und Touristikamts der Stadt ist er eng verwoben mit dem Geschehen Ellwangens. Doch vielleicht nicht jedem ist bekannt, wie Grupp zu seinem aktuellen Job gekommen ist.

1983 machte er sein Abitur, „das war damals alles recht locker, eher Hol- als Bringschuld“, erinnert er sich. „Damals haben wir in den ‚Hohlstunden‘ vor allem die Ellwanger Gastronomie etwas besser kennengelernt.“ Grupp lacht, wenn er sich daran erinnert.

Die Schulzeit sei insgesamt wunderbar gewesen, vor allem die letzten zwei Jahre, er vermisse sie aber auch nicht. Alles habe seine Zeit, „deswegen blicke ich da auch nicht verklärt zurück“. Vor vier Jahren aber habe man wieder begonnen, Klassentreffen zu veranstalten, die er als Ansässiger mitorganisiert.

„Die prägendste Zeit aber war für mich das Studium, da ging mein Horizont erst so richtig auf“, so Grupp, der aber zunächst, nach der Schule, zwei Jahre als Zeitsoldat aktiv gewesen ist. Er habe ohnehin noch nicht gewusst, was er machen wollte und habe bei der Bundeswehr zur damaligen Zeit gutes Geld verdient.

Zum Studieren nach Heidelberg – eigentlich

Danach folgte der erste Teil seines Studiums, ein Lehramts-Studium, ihn verschlug es nach Heidelberg. „Intellektuell hätte ich mir das durchaus zugetraut, aber im Kopf war ich einfach noch nicht so weit. Heidelberg war unheimlich intensiv, positiv wie negativ“, erinnert sich Grupp.

Er war zu der Zeit an der Universität Heidelberg, als die 600 Jahre des Bestehens gefeiert wurden. Dort arbeitete er im sogenannten „Jubelstab“ mit, nahm an interessanten Events teil und hat noch interessantere Menschen wie Helmut Kohl, Königin Sylvia oder Richard von Weizsäcker treffen und erleben dürfen.

Ab in die Lehre und zurück auf die Ostalb

Das Studieren kam in Heidelberg dann doch etwas zu kurz, das gestand sich Grupp nach einem Jahr selbst ein – und so kehrte er zurück auf die Ostalb, begann eine Lehre als Druckform-Hersteller – einen Job, den man für die Herstellung der Zeitung benötigte und den es heutzutage gar nicht mehr gibt. Seine Eltern wollten dann, dass Grupp ein Studium zum Druckingenieur anschließt.

„Da sagte ich aber ganz klar: Nein. Das war nicht mein Ding“. Rückblickend wünscht er auch den heutigen jungen Erwachsenen, dass sie erst einmal eine Ausbildung machen, sich in der Arbeitswelt einfinden, dabei durchaus auch fehlerhafte Wege beschreiten dürfen, um tatsächlich den Job zu finden, der sie ausfüllt und im Idealfall ein Leben lang begleitet. „Jugendliche müssen ihre Leidenschaft finden. Natürlich nicht ewig, aber ein wenig Zeit sollte man ihnen schon einräumen“, sagt Grupp.

Das Kunst- und Kulturinteresse war bei Grupp schon damals vorhanden, so entschloss er sich mit 25 Jahren, ein Studium der Theater- und Medienwissenschaften in Erlangen zu beginnen. „Ja, ich gebe zu, das sind Orchideenfächer“, sagt er lachend. Dieses Studium aber zog er durch, machte seinen Abschluss.

Jetzt war er auch im Kopf so weit und der Weg in sein späteres Berufsleben nahm immer konkretere Formen an. So arbeitete er beim letzten Teil seines Studiums als freier Mitarbeiter bei Radio 7 mit, dazu bei den SDZ-Medien, absolvierte ein Praktikum beim SWR. „Das hat mir alles unheimlich viel Spaß gemacht. Beiträge selbst schneiden, dann zu veröffentlichen. Ich wusste, dass ich irgendwas mit Öffentlichkeit und Menschen machen möchte“, sagt Grupp.

Eine Wohnung gefunden, mit einem kleinen Haken

Die Zeit in Erlangen war für Grupp eine spannende. Ein geeignetes Zimmer zu finden, war anfangs das größte Problem. „Ich bin Schwabe und hatte mir zum Ziel gesetzt, nicht mehr als 180 Mark auszugeben“, so Grupp. Und so kam es, dass er eine geraume Zeit lang über einem Fischrestaurant wohnte.

„Wie meine Klamotten damals gerochen haben, das kann man sich sicher vorstellen“, sagt er lachend. Das Fisch-Apartment verließ er nach dem ersten Semester und zog in ein Studentenwohnheim um. In Erlangen fand Grupp schnell Anschluss und baute einen Freundeskreis auf, der übrigens bis heute Bestand hat. 1992 ist dieser Freundeskreis erstmals für ein paar Tage auf eine Alpe bei Sonthofen gefahren, was man fortan jährlich wiederholte.

„Nun war es bei uns aber so, dass jedes Paar überproportional viele Kinder bekommen hatte und es immer schwieriger wurde, ein geeignetes Haus zu finden, in das wir alle passen“, schmunzelt er. Grupp selbst hat drei Kinder mit seiner Frau Ulrike, die er während seines Studiums in Erlangen kennenlernte. „Der Erlanger Freundeskreis trifft sich auch heute noch einmal im Jahr, meist am Bodensee, und Platzprobleme gibt es nicht mehr, weil die meisten Kinder aus dem Haus sind“.

Zusammentreffen mit Barbara Schock-Werner

Ebenfalls besonders war das Zusammentreffen mit der Professorin Barbara Schock-Werner. „Eines meiner persönlichen Highlights, dass ich sie kennengelernt habe. Wir haben heute noch Kontakt“, sagt Grupp. Die Architektin, Kunsthistorikerin und Denkmalpflegerin Schock-Werner ist vor allem bekannt geworden, weil sie als erste Frau, von 1999 bis 2012, als Dombaumeisterin des Kölner Doms tätig gewesen ist.

Nach dem Studium schloss Grupp ein Volontariat bei einer Tageszeitung an, hatte aber eigentlich einen ganz anderen Traum: „Ich habe mir immer gewünscht, die Öffentlichkeitsarbeit in einem großen Museum zu übernehmen, das wäre tatsächlich mein Traumjob gewesen“.

Mit 45 Jahren dann packte es ihn noch einmal: Grupp promovierte. Es handelte sich um ein architekturgeschichtliches und lokales Thema. „Das habe ich neben dem Job gemacht und auch nur meiner Frau davon erzählt. Ich wollte nicht ständig darauf angesprochen werden und habe den Doktor sozusagen heimlich gemacht“, so Grupp. Der Doktortitel war also das i-Tüpfelchen auf seine Leidenschaft für Kunst und Architektur.

Ich bedauere, dass ich nicht eine gewisse Zeit ins Ausland gegangen bin. Anselm Grupp

Sein aktueller Job aber verinnerliche schon eine ganze Menge von den Inhalten, die Grupp nach wie vor so großen Spaß machen. Er ist zufrieden und im Nachhinein froh, damals noch die Ausbildung gemacht zu haben. Um 5 Uhr aufstehen, damit man um 6 Uhr auf der Arbeit starten kann – wichtige Faktoren in seiner Entwicklung, wie er sagt. Ein klein wenig Wehmut bleibt dann aber doch in der Retrospektive: „Ich bedauere, dass ich nicht eine gewisse Zeit ins Ausland gegangen bin.“

Dieser unerfüllte Traum lässt ihn aber nicht unglücklich zurück. Es ist nur eine kleine fehlende Komponente im bewegten Leben des Anselm Grupp.