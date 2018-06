Anna-Lena Grimm hat ein Stipendium für Philadelphia

Anna-Lena Grimm, Schülerin der 9. Klasse des Gymnasiums Sankt Gertrudisin Ellwangen reist in den Sommerferien nach Philadelphia/USA, um dort für ein Jahr die Little Flower Catholic High School zu besuchen. Sie hat sich bei der Organisation CAP – Cultures And Perspectives für ein Teilstipendium beworben. Nach einem Vorstellungsgespräch, einem Essay und einem Beurteilungsschreiben von Sankt Gertrudis standen mehrere Schulen zur Wahl. Anna-Lena Grimm hat sich für die private High School entschieden, denn die ist auf Naturwissenschaften spezialisiert, wofür sich Anna-Lena Grimm besonders interessiert. Sie hat achon mehrmals Preise beim Wettbewerb „Jugend forscht“ gewonnen. Deshalb kam die Zusage der Schule schnell. Dort wird sie in die elfte oder zwölfte Klasse eingestuft und das Schuljahr mit den anderen amerikanischen Schülerinnen verbringen.

Ende August beginnt die Reise nach Amerika. Für zehn Monate lebt die 15-Jährige dann bei einer Gastfamilie.

Für die Zeit des Aufenthaltes bis Juni nächsten Jahres hat die Ellwanger Schülerin unter einen Blog eingerichtet, in dem sie regelmäßig über ihr Austauschjahr berichtet.