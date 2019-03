Anmeldung zum Sparkassenlauf ist gestartet

Der Ellwanger Sparkassenlauf findet dieses Jahr bereits zum achten Mal statt. Ab sofort bis zum 20. März können sich Läufer aller Altersklassen für den Lauf am 23. März anmelden. Eine Nachmeldung ist auch am Veranstaltungstag möglich, ist aber mit Zuschlagskosten verbunden.

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, der dieses Jahr zum letzten Mal die Schirmherrschaft übernimmt, ließ beim Pressegespräch am Mittwoch bereits verlauten: „Auch wenn es mein letztes Jahr als Schirmherr ist, so muss ich doch den Wunsch äußern, dass dieser Lauf ein Jubiläum erlebt.“ Ob er dieses Jahr wieder mitlaufen kann, nachdem er schon letztes Jahr pausieren musste, ist unklar. Hilsenbek, der auch privat läuft, kuriert aktuell noch einen doppelten Faserriss aus. „In den letzten Wochen bin ich nur zweimal zum Laufen gekommen.“

Organisatoren rechnen mit rund 250 Läufern

Das siebenköpfige Organisationsteam um Ferdinand Saupp von der DJK-SG Ellwangen erwartet ansonsten die gleichen Teilnehmerzahlen wie in den Jahren zuvor. Mit rund 250 Läufern darf also durchaus gerechnet werden. Darunter natürlich auch dieses Jahr wieder einige Kinder, die beim Schülerlauf über einen Kilometer um 13 Uhr starten können. Eine halbe Stunde später ist der Start der Hobbyläufer über fünf Kilometer geplant, an dem erneut auch Walker teilnehmen können. Um 14.15 Uhr startet dann der Hauptlauf über zehn Kilometer.

Dass das Sportevent auch weiterhin für jeden Teilnehmer offensteht, bleibt das Hauptanliegen der Organisatoren. „Bei uns soll es nicht um Zeiten oder Platzierungen gehen, weil wir den Breitensport fördern möchten“, sagt Saupp. Daher wird es auch für jeden Läufer eine Urkunde geben.

Eine Neuerung die Strecke betreffend, haben sich die Organisatoren auch ausgedacht. Nach den Wetterkapriolen im vorherigen Jahr, die aufgrund von Glätte eine Ausweichstrecke erforderten, kehrt man nicht nur auf die gewohnte Strecke durch den Galgenwald zurück, sondern hat diese auch modifiziert. „Wir haben uns nach vielen Rückmeldungen von Läufern und Zuschauern dazu entschieden, die zehn Kilometer in einen zwei mal fünf Kilometer Rundlauf umzugestalten“, erklärt Saupp. So würde den Zuschauern die Möglichkeit gegeben, die Läufer zweimal an sich vorbeiziehen zu sehen, und bei den Athleten selbst sorge das wiederum für eine Extraportion Motivation.