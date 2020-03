Anmeldung an den weiterführenden Schulen

An den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet Ellwangen finden die Anmeldungen für die zukünftigen Fünftklässler am Mittwoch, 11. März, und am Donnerstag, 12. März, statt. Die angegebenen Zeiten gelten jeweils für beide Tage.

Mittelhofschule (Gemeinschaftsschule): 8 bis 12.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr.

Buchenbergschule (Gemeinschaftsschule): 8 bis 12.30 Uhr, 14 bis 16 Uhr.

Eugen-Bolz-Realschule: 8 bis 17 Uhr.

Hariolf-Gymnasium: 7 bis 13 Uhr, 13.30 bis 17 Uhr.

Peutinger-Gymnasium: 8 bis 17 Uhr.

Zur Anmeldung an einer weiterführenden Schule müssen ein Identitätsnachweis (Ausweis, Geburtsurkunde et cetera) sowie die Blätter 3 und 4 der Grundschulempfehlung vorgelegt werden. Gemäß des seit März geltenden Masernschutzgesetzes muss bis spätestens zum ersten Schultag des kommenden Schuljahres ein Nachweis darüber erbracht werden, dass das Kind ausreichend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun ist. Es wird darum gebeten, diesen Nachweis bereits bei der Anmeldung vorzulegen.