Anita Waizmann bleibt an der Vereinsspitze

Die Mitglieder des Musikvereins Schrezheim haben sich kürzlich zu ihrer Hauptversammlung getroffen. Es standen Wahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung.

Nach den Grußworten der Vorsitzenden Anita Waizmann, verlasen die Schriftführerinnen Lisa Mai und Verena Vogler ihre Berichte. Der Verein hat derzeit 336 Mitglieder, davon sind 88 aktiv. Das Durchschnittsalter der aktiven Mitglieder liegt bei 24 Jahren. Im vergangenen Jahr nahm die Hauptkapelle des Vereins 33 Auftritte und Proben wahr.

Kassiererin Gerlinde Traub trug im Anschluss den Kassenbericht vor. Das Vereinskonto weist nach Abschluss des vergangenen Jahres eine Kapitalminderung auf. Traub bedankte sich bei allen Spendern, den Vereinsmitgliedern und Helfern für die Unterstützung. Die Kassenprüferin Jana Vaas attestierte Traub eine „einwandfreie Kassenführung“.

Die Dirigentin der Jugendkapelle Stefanie Mai informierte danach über die Aktivitäten der Jugendkapelle. Im Frühjahr wurden Proben bei gutem Wetter auf dem Festplatz im Freien durchgeführt. Im Herbst konnte hierfür das Vereinsheim der Schrezheimer Sankt-Georg-Halle genutzt werden. Um die lange Pause ohne Proben zu überbrücken, habe sich die Jugendkapelle regelmäßig zu Online-Meetings getroffen.

Der Jugendleiter Fabian Strobel berichtete über die Veranstaltungen der Vereinsjugend. So konnte im letzten Jahr beispielsweise der Vorspielnachmittag mit Gruppen- und Einzelvorträgen, sowie das Juniorabzeichen durchgeführt werden.

Vorsitzende Anita Waizmann wies im Rahmen der Versammlung darauf hin, dass der Musikverein seit dem Sommer 2020 eine neu gestaltete Hompegae hat. Hier seien wichtige Informationen über die Ausbildung oder die Geschichte des Vereins zu finden.

Als Vertretung für den Ortsvorsteher richtete Angelika Kucher ihre Grußworte an die Versammlung. Kucher bedankte sich für die kulturellen Beiträge des Musikvereins in der Ortschaft Schrezheim. Anschließend nahm sie die Entlastung vor, welche von der Versammlung einstimmig erteilt wurde.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Als Vorsitzende wurde Anita Waizmann für weitere zwei Jahre gewählt. Die zweite Kassiererin Birgit Bergler wurde in ihrem Amt bestätigt, ebenso wie die erste Schriftführerin Lisa Mai, der zweite Passivenvertreter Hermann Weber und die Kassenprüferin Jana Vaas.

Wolfgang Bahle nahm die Ehrungen durch den Blasmusikverband Ostalbkreis vor. Für 10 Jahre aktive Tätigkeit wurde Marius Ott geehrt. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit wurde Maike Eckart geehrt. Für 30 Jahre aktive Tätigkeit wurden Karin Abele und Jürgen Vaas geehrt. Für 20 Jahre Dirigententätigkeit wurde Monika Kucher geehrt.

Vereinsintern konnten geehrt werden: Für 20 Jahre Mitgliedschaft: Karl-Heinz Seibold, Rudolf Vaas, Carina Winkler und Ernst Eiselt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Michael Sanwald, Leopold Schnirch, Adalbert Stegmaier, Josef Kucher, Wolfgang Lutz, Roland Rauscher und Paul Köder. Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Theresia Erhardt.

Für die erfolgreiche Teilnahme an den musikalischen Fortbildungslehrgängen wurden ausgezeichnet und geehrt: Musikabzeichen in Bronze (D1): Max Mai und Mia Mai. Musikabzeichen in Silber (D2): Lotta Baßmann, Lukas Hutter und Sarah Wucherpfennig