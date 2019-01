Angriff auf Polizeibeamte: Flaschenwerfer in Untersuchungshaft.

Nach einem Angriff auf zwei Polizeibeamte am Freitag befindet sich der 23-Jährige Tatverdächtige seit Dienstagabend in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, hatte sich der Mann am Montagabend den Anweisungen der Polizeibeamten widersetzt und gezielt Flaschen in Richtung der Polizisten geworfen. Ein Polizeibeamter erlitt dadurch eine schwere Handverletzung und musste noch in der Nacht operiert werden. Sein Streifenpartner wurde durch einen weiteren Flaschenwurf leicht verletzt.

Der 23-Jährige konsumierte Drogen und war in der Vergangenheit bereits vielfach, insbesondere wegen Eigentumsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.