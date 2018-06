Angestellter bedroht Kollegen mit dem Messer

Ein 19-jähriger Angestellter hat am Sonntagmittag in der Küche einer Gaststätte, die sich in der Nähe des Bahnhofes befindet, mehrere seiner Kollegen mit einem Messer bedroht. Der junge Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er konnte durch die hinzugerufenen Polizisten letztlich dazu bewegt werden, dass Messer fallen zu lassen. Danach wurde er überwältigt und schließlich in eine Klinik eingeliefert. Verletzt wurde niemand.