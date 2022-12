Angespannte Lage an Ostalb-Kliniken : Kreißsaal und Baby-Notarztwagen weiter außer Betrieb

An den Kliniken Ostalb sorgt die aktuelle Infektionswelle weiterhin für ein sehr hohes Patientenaufkommen. Wie die Kliniken Ostalb in einer Pressemitteilung informieren, hatten es insbesondere die Kinderkliniken am Ostalb-Klinikum Aalen sowie am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd nach den Weihnachtsfeiertagen mit einem hohen Patientenaufkommen zu tun. Hinzu kommen krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal. Die Kinderkliniken seien nach wie vor zu über 100 Prozent belegt, das Personal ist entsprechend hohen Belastungen ausgesetzt.

Im Gegensatz zu vielen Kliniken in Deutschland weisen die Kliniken Ostalb trotz der aktuellen Hochbelegungsphase keine Patienten aus den Kinderkliniken ab. Wie die Klinikleitung berichtet, werden sämtliche personellen Kräfte gebündelt, um alle Patienten in den Kinderkliniken versorgen zu können.

Infolgedessen kann der Baby-Notarztwagen, der die Ellwanger Sankt Anna-Virngrund-Klinik bei geburtshilflichen Notfällen mitversorgt, weiterhin nicht besetzt werden.

Auch die Öffnung des Ellwanger Kreißsaals muss aufgrund des hohen Patientenaufkommens in den Kinderkliniken deshalb um eine weitere Woche verschoben werden. Entbindungen sind an der Sankt Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen frühestens ab dem 9. Januar wieder möglich.

Anstehende Entbindungen, die in Ellwangen geplant waren, können in Aalen und Mutlangen versorgt werden. „Auch wenn es für betroffene Familien und auch unsere Mitarbeiter schmerzt: Die Versorgung der kleinsten Patienten in unseren Kinderkliniken in Aalen und Mutlangen muss in der aktuellen Situation oberste Priorität sein“, berichtet der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb Ulrich Solzbach. Die Klinikleitung bittet alle betroffenen Patientinnen und deren Angehörige um Verständnis.