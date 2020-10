Im Rahmen einer Angel-AG haben fünf Schüler der Ellwanger Rupert-Mayer-Schule und zwei Schüler der Wasseralfinger Weitbrechtschule die Prüfung zum staatlichen Fischereischein mit Erfolg abgeschlossen.

Nachdem sich die Jugendlichen seit September 2019 intensiv auf die Prüfung vorbereitet hatten, machte ihnen zunächst der Shutdown und die Schulschließung einen Strich durch die Rechnung. Die Erleichterung war groß, als die Schulen wieder öffneten und auch ein Ersatztermin für die Prüfung angesetzt wurde.

Seit nunmehr 20 Jahren führen die beiden Lehrgangsleiter Sonderschulrektor Volker Sturm und Sonderschulkonrektor Jürgen Maile den anspruchsvollen Vorbereitungslehrgang, anfangs gemeinsam an der Rupert-Mayer-Schule und nun bereits zum zweiten Male an beiden Schulen, im Rahmen des AG-Unterrichts durch – was ohne die großzügige Unterstützung durch die Royal-Fishing-Kinderhilfe aus Hamburg und den Landesfischereiverband Stuttgart nicht möglich wäre. Die Royal-Fishing-Kinderhilfe unterstützt bereits seit 20 Jahren dieses Projekt sowohl finanziell als auch materiell. Unvergesslich bleiben dabei die von der Royal-Fishing-Kinderhilfe organisierten Angelsafaris und das internationale Jugendangeln auf Rügen im Gedächtnis der Jungangler haften.