Angeklagter im Drogendealerprozess fürchtet um seine Sicherheit

Am Montag ist vor dem Landgericht die Verhandlung gegen gegen fünf Angeklagte fortgesetzt worden, die des bandenmäßigen Drogenhandels beschuldigt werden. An den Knotenpunkten Aalen und Nürtingen sollen die Männer zwischen November 2017 und dem 6. Februar, dem Tag ihrer Verhaftung, ihr schmutziges Geschäft betrieben und mit Marihuana und Kokain gehandelt haben. Einer der vier angeklagten Männer hatte im Oktober ausgepackt und fürchtet seitdem um seine Sicherheit und die seiner Familie.

Wie am Montag, dem mittlerweile neunten Verhandlungstag, bekannt wurde, informierte der 36-Jährige am 7. November in der Justizvollzugsanstalt Ulm Polizeibeamte darüber, dass er durch den 39-jährigen Mitangeklagten am letzten Verhandlungstag mit den Worten bedroht worden sei: „Du hast zu viel gesagt. Du und deine Familie, ihr kommt damit nicht durch. Wir werden sehen.“ Aus diesem Grund, so Ilg, entschied die Erste Große Strafkammer noch nicht, wie angekündigt, über seine Haftentlassung: „Die Kriminalpolizei konnte noch keine ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen für den Fall seiner Freilassung treffen.“ Ilg ermahnte die im Schwurgerichtssaal anwesenden Justizbeamten, den Mann strikt von den Mitangeklagten abzuschirmen.

Airbag ausgebaut, um Kokain zu transportieren

Seine Aussage hatte zu einer weiteren Verhaftung in Aalen geführt. Wie jetzt bekannt wurde, machte der 36-Jährige die Polizei außerdem auf ein Versteck im Fahrzeug des mutmaßlichen Kopfs der Bande aufmerksam. Spezialisten des Landeskriminalamts untersuchten daraufhin den Pkw und entdeckten, dass der Airbag am Beifahrersitz ausgebaut worden war. Dadurch entstand ein Hohlraum – Platz genug für knapp 20 Kilo Kokain. Diese soll der mutmaßliche Rädelsführer Anfang Januar in Nordrhein-Westfalen beschafft haben. Die Polizei hatte das Fahrzeug bereits früher mit einem GPS-Peilsender „verwanzt“ und festgestellt, dass es längere Zeit in der Heimat der Angeklagten stand: Zeit genug, um das Versteck „professionell“ einzubauen. Wie der polizeiliche Hauptermittler erläuterte, seien die auf das Geständnis folgenden Untersuchungen noch nicht abgeschlossen.

Der mutmaßliche Kopf der Bande war als Drogenhändler in der Aalener Szene offenbar bekannt. Als ihm ein Konkurrent den Hahn zudrehte, streckte er seine Fühler nach Nürtingen aus. Dadurch kam die einzige Frau auf der Anklagebank ins Spiel. Sie machte am Montag Angaben zur Person, nicht aber zur Anklage.

Die Stuttgarter Anwältin Martina Kohler äußerte Zweifel am Erlass des Ellwanger Amtsgerichts vom 15. Januar, der die Telefonüberwachung der Angeklagten angeordnet hatte. Der Ermittlungsrichter, so Kohler, sei von der Staatsanwaltschaft beeinflusst worden und habe sich kein eigenes Urteil gebildet. Weshalb die Maßnahme gravierende Mängel habe und rechtswidrig sei. Staatsanwalt Jens Weise behielt sich eine Stellungnahme vor.

Der Prozess wird am 3. Dezember fortgesetzt.