Angebliche Brandstiftung war Bruderzwist

In der Nacht des 11. Februar 2017 hat an der Kreisstraße 3216 zwischen Rattstadt und Haselbach ein Auto gebrannt. Der Brand griff vom linken Motorblock auf den Fahrgastraum über. Der Schaden am Fahrzeug betrug rund 6000 Euro. Ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich. Nicht alltäglich ist jedoch, dass der Fahrer des über eine Bank geleasten Pkw sich gestern wegen Brandstiftung im Amtsgericht Ellwangen verantworten musste. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Norbert Strecker sprach den 40-Jährigen frei. Auch wenn Unstimmigkeiten bleiben, das Gericht war überzeugt, dass die vermeintliche Brandstiftung auf eine Fehde zwischen zwei verfeindeten Brüdern zurückzuführen sei. Beide leben unter einem Dach.

In dieser Nacht habe er Zeitungen ausgetragen, gab der Angeklagte zu Protokoll. Gegen ein Uhr habe er leichten Brandgeruch und Qualm an seinem Fahrzeug bemerkt. Deshalb sei er nach Hause gefahren. Beim Öffnen der Motorhaube sei ihm nichts aufgefallen. Im Internet habe er nach möglichen Ursachen geforscht und sei dann weitergefahren: „Ich habe gedacht, es passiert nichts. Das war falsch“, räumte er ein. Dem brennenden Motor rückte er mit Mineralwasser zu Leibe: „Es ist aber immer mehr geworden.“ Er rief Polizei und Feuerwehr und fotografierte das brennende Auto. Dass er die Fotos bei Facebook einstellte, bezeichnete Richter Strecker als „unglücklich.“

Bruder auf Spurensuche im Internet

Seine Internetrecherchen zu Autobränden wären dem verschuldeten Mann beinahe zum Verhängnis geworden. Sein älterer Bruder, der sich von dem Jüngeren übervorteilt fühlt, fischte Briefe der Leasingbank mit der Aufforderung, das Fahrzeug wegen nicht bezahlter Raten herauszugeben, aus dem Altpapier. Außerdem erkundete er nach dem Brand über Monate den Browserverlauf des für alle Familienmitglieder zugänglichen Laptops des Angeklagten und informierte Polizei und Versicherung darüber. Auch Informationen über die Geldknappheit seines Bruders gab er weiter und sensibilisierte die Versicherung für dessen angeblich verschwenderischen Lebensstil: „Ich wollte nur den Hinweis geben. Überprüfen mussten das ja andere.“ Obwohl von Strafrichter Strecker auf sein Aussage- und Zeugnisverweigerungsrecht hingewiesen, gab der Ältere das ohne Umschweife zu: „Es liest sich, als hätten Sie Ihren Bruder in den Sumpf ziehen wollen. Sie bezichtigten ihn der Brandstiftung und haben versucht, das auf diese Weise zu untermauern“, so Strecker. Ein von der Versicherung beauftragter Sachverständiger fand weder Hinweise auf Brandbeschleuniger noch auf einen technischen Defekt. Dass diese dennoch von Brandstiftung ausging (und nicht zahlte), wirft Fragen auf.

„Mir tut es leid, dass Sie in diesen Strafprozess hineingezwungen wurden“, sagte Norbert Strecker nach dem Freispruch. Nicht nur er fragt sich, wie die Brüder weiter unter einem Dach zusammenleben können. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.