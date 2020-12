Andreas Holzwarth ist neuer Präsident des Ellwanger Landgerichts

Das Landgericht Ellwangen hat einen neuen Präsidenten: Andreas Holzwarth hat am 30. Dezember seinen Dienst angetreten. Er ist damit Nachfolger von Friedrich Unkel, der dem Landgericht Ellwangen 19 Jahre lang vorgestanden hatte.

Andreas Holzwarth, der 51 Jahre alt ist, hat bereits das großstädtische Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt geführt und war seit etwas mehr als drei Jahren für das Haushalts- und Sicherheitsreferat des Ministeriums der Justiz und für Europa zuständig.

Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) sagte: „Andreas Holzwarth ist mit seiner besonnenen, zielstrebigen, stets freundlichen und doch verbindlichen Art für Führungsaufgaben bestens geeignet. Das hat er beispielweise als Direktor des großstädtischen Amtsgerichts Stuttgart-Bad Cannstatt unter Beweis gestellt. Als Leiter des Haushaltsreferats hat er in wichtigen und langwierigen Verhandlungen großes Geschick und kluge strategische Fähigkeiten demonstriert. Zudem ist er ein herausragender Richter. Der Bezirk des Landgerichts Ellwangen und die dortigen Kolleginnen und Kollegen erhalten mit ihm einen hervorragenden neuen Präsidenten.“

Holzwarth trat nach Rechtsreferendariat, erfolgreicher Promotion und einer ersten Richterstation im Freistaat Thüringen 2000 in den höheren Justizdienst in Baden-Württemberg ein. Nach Stationen beim Amtsgericht Schorndorf, dem Landgericht Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er 2005 an den Bundesgerichtshof abgeordnet. Die ursprünglich bis 2008 befristete Abordnung wurde auf Wunsch des Bundesgerichtshofs bis September 2009 verlängert.

Nach seiner Rückkehr in die baden-württembergische Justiz absolvierte Andreas Holzwarth erfolgreich seine Erprobungsabordnung in einem Familiensenat des Oberlandesgerichts Stuttgart. Anschließend war er unter anderem als Richter am Landgericht und am Oberlandesgericht in Stuttgart sowie als Ausbildungsleiter für Rechtsreferendare beim Oberlandesgericht Stuttgart tätig. Von Beginn des Jahres 2016 an führte er als Direktor das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt und wechselte Mitte 2017 in das Ministerium der Justiz und für Europa.