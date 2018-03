Andreas Freyberger feiert 25. Dienstjubiläum

Andreas Freyberger, der Leiter der Ellwanger Staatsanwaltschaft, hat sein 25. Dienstjubiläum gefeiert. Justizminister Guido Wolf (CDU) und Ministerialdirektor Elmar Steinbacher gratulierten ihm bei der Übergabe der Ehrenurkunde im Justizministerium Stuttgart. Außerdem würdigten sie seine Leistungen in der baden-württembergischen Justiz. Seit Mai 2013 ist Andreas Freyberger Leiter der Staatsanwaltschaft Ellwangen. Er trat 1996 in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg ein. Nach mehreren Stationen als Richter wurde er 2005 Referatsleiter im Justizministerium und zum Oberstaatsanwalt ernannt. Im Sommer 2010 erfolgte die Ernennung zum Leitenden Oberstaatsanwalt in Mosbach.