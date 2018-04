Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße In der Au in Ellwangen ereignet.

Der Unfall ereignete sich um 7.30 Uhr. Die 18-jährige Fahrerin eines Kleinwagens fuhr nach dem Tanken rückwärts von der Zapfsäule weg. Ihr Fahrzeug stieß mit dem Wagen einer 42-jährigen Frau zusammen, die gleichzeitig in den Tankstellenbereich einfahren wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf 6000 Euro.