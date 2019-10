Amerikanische Faulbrut: Sperrbezirke aufgehoben

Das Landratsamt Ostalb hebt die Sperrbezirke wegen der Amerikanischen Faulbrut bei Bienen auf.

Im April war im Landkreis Schwäbisch Hall in der Gemeinde Fichtenau die Amerikanische Faulbrut bei Bienen festgestellt worden. In der Folge hatte der Geschäftsbereich Veterinärwesen im Landratsamt Ostalbkreis Sperrbezirke in Wört, Ellwangen-Rotenbach, Ellwangen-Schrezheim, Jagstzell und Rainau eingerichtet.

Wie das Landratsamt jetzt mitteilt, ist die Amerikanische Faulbrut in den Sperrbezirken nicht mehr aufgetaucht und erloschen. Deshalb wurden die Sperrbezirke wieder aufgehoben.