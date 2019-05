Amerikanische Faulbrut bei Bienen: Amt verfügt Sperrbezirk im Ostalbkreis

Im April ist in der Gemeinde Fichtenau die Amerikanische Faulbrut bei Bienen festgestellt worden. Der Geschäftsbereich Veterinärwesen und des Landratsamts hat deshalb ein Sperrbezirk auf Gemarkung Ellenberg verfügt.

Inzwischen sind von der Faulbrut auch Bienenvölker in Wört, Schrezheim und Rotenbach, Jagstzell sowie Saverwang und Schwabsberg befallen.

Bienenhalter müssen Standort Behörden melden

In allen Fällen wurde ein Sperrbezirk eingerichtet, in dem besondere Vorgaben für Bienenhalter gelten. So müssen diese die Standorte ihrer Bienenvölker umgehend beim Geschäftsbereich Veterinärwesen melden.

Außerdem werden alle Bienenvölker im Sperrbezirk von Bienensachverständigen untersucht. Bienen dürfen den Sperrbereich nicht verlassen. Alle registrierten Bienenhalter im Sperrbezirk werden angeschrieben und über die erforderlichen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

Anzeigepflichtige Tierseuche

Bei der Amerikanischen Faulbrut handelt es sich um eine bakterielle Infektionskrankheit, die große Schäden an der Bienenbrut verursacht und die Überlebensfähigkeit von Bienen in einer Region ernsthaft gefährden kann. Sie zählt zu den anzeigepflichtigen Tierseuchen.

Ist die Amerikanische Faulbrut in einem Bienenstand amtlich festgestellt, erklärt die zuständige Behörde nach der Bienenseuchenverordnung das Gebiet in einem Umkreis von mindestens einem Kilometer um den betroffenen Bienenstand zum Sperrbezirk.

Die Faulbrut ist für den Menschen ungefährlich. Auch der Honig kann bedenkenlos verzehrt werden.