Ambulanter Hospizdienst Ellwangen feiert 25-jähriges Bestehen

Der Ambulante Ökumenische Hospizdienst Ellwangen hat am Vorabend zum ersten Advent sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Darüber hat der Dienst in einer Pressemitteilung informiert. Die derzeit 25 Ehrenamtlichen des Ambulanten Ökumenischen Hospizdienstes Ellwangen begleiten schwerkranke und sterbende Menschen zuhause und unterstützen so pflegende Angehörige.

Beim ökumenischen Festgottesdienst in der Basilika gingen die Pfarrer Sven van Meegen und Martin Schuster auf den Hospizdienst ein und hoben die Zuwendung zu kranken, sterbenden und trauernden Menschen als unverzichtbare Facette der christlichen Nächstenliebe hervor. Ebenso formulierten Mitarbeitende des Hospizdienstes Fürbitten.

Beim anschließenden Festabend im Saal des Jeningenheims würdigte auch Bürgermeister Volker Grab das Engagement des Hospizdiensts für die Menschen in der Stadt und dem ganzen Tätigkeitsgebiet bis zur bayerischen Landesgrenze. Er stellte an den Beginn seines Grußworts ein Zitat von Cicely Saunders, der Mutter der modernen Hospizbewegung: Ziel der Hospizarbeit sei, „nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben.“ Im Blick auf das große und langfristige Engagement der Ehrenamtlichen hob Bürgermeister Grab die Bedeutung professioneller Leitung in der Person der Koordinatorin Barbara Sittler hervor. Des Weiteren lobte Schwester Judith Benz, Generaloberin der Anna-Schwestern, die gute Zusammenarbeit mit dem stationären Hospiz der Anna-Schwestern.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, skizzierte Pfarrer Martin Schuster in seiner Ansprache die Entwicklungen und Konstanten der Ellwanger Hospizgruppe. Seit dem Beginn im Jahr 1997 wurden 848 schwerkranke und sterbende Menschen begleitet und insgesamt 99 an der Mitarbeit interessierte Menschen ausgebildet. Ehrenamtliche aus der Gruppe hatten die geschichtliche Entwicklung des Hospizdienstes in einer Wandzeitung und einer beeindruckenden Plakatserie dargestellt.

Die Ehrenamtlichen treffen sich monatlich beim Gruppenabend zur Stärkung, zum Austausch und zu organisatorischen Absprachen, sowie zur Supervision. Die durch die Gruppenabende gestärkte Gemeinschaft ist wesentlicher Bestandteil des Hospizdienstes. Der Ambulante Ökumenische Hospizdienst wird von einem Verband von 25 evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in und um Ellwangen getragen.