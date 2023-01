Amadeus Guitar Duo spielt in Ellwangen

Das Amadeus Guitar Duo kommt am Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr, in das Palais Adelmann nach Ellwangen.

Die Kanadierin Dale Kavanagh und der Deutsche Thomas Kirchhoff bilden seit 1991 das Amadeus Guitar Duo und gehören laut Veranstalter zur internationalen Spitzenklasse. Beide unterrichteten zudem von 2001 bis 2021 als Professoren an der Gitarrenklasse der Musikhochschule.

Kavanagh und Kirchhoff sind bisher mit weit über 1.800 Konzerten in mehr als 70 Ländern Europas und Nord-, Mittel- und Südamerikas und Asiens aufgetreten und konzertieren unter anderem mit dem Prager, Mainzer und Mannheimer Kammerorchester und dem Philharmonischen Staatsorchester Halle.

Beim Konzert spielt das Duo Werke von Händel, Borodin, Sanz, Kavanagh und Bach. Der Eintritt beträgt 15 Euro (Schüler: fünf Euro; Vorschulkinder: frei). Infos und Karten gibt es bei der Tourist-Information, Spitalstraße 4, telefonisch unter 07961/84303, per Mail an tourist@ellwangen.de, sowie über Reservix und an der Abendkasse. Einlass: 18.30 Uhr.