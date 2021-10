Am Wochenende werden die Alamannen lebendig

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Oktober, findet zum siebten Mal das Ellwanger Alamannen-Forum statt. Im Rahmen des 20-jährigen Bestehens des Museums, bei dem die Funde aus Lauchheim-Mittelhofen im Mittelpunkt stehen, dreht sich diesmal alles um das Alltagsleben im frühmittelalterlichen Dorf.

An diesem Wochenende beleben die Darsteller der seit 2020 bestehenden Museumsgruppe „Alamanni“ und ihre Freunde das Alamannenmuseum und zeigen ihre Kunst. Die Besucher finden an verschiedenen Themenstationen Wissenswertes zum Anfassen, Ausprobieren und Erleben vor.

Wie sah wohl der Alltag in einem alamannischen Dorf aus? Nun, das war sicherlich abhängig von der Jahreszeit. Vielleicht kam ja im Herbst, kurz vor dem Winter, noch einmal ein Händler in das Dorf, der Sachen mitbrachte, die man selbst nicht herstellen konnte. Bei ihm konnte man kostbaren Schmuck, edle Stoffe oder feine Gläser erstehen. Aber nur, wenn man über das nötige Kleingeld verfügte. Und woher kam nun dieses Geld? Wer will, schaut dem Münzschläger bei seiner Arbeit zu und fragt den Händler nach seinen Handelsbeziehungen.

Danach kann man seine Einkäufe nach Hause tragen. Bei dieser Gelegenheit kann man einen Blick in eine alamannische Wohnstube werfen. Hier ist auch zu erfahren, wie in den 20 Jahren des Bestehens des Museums neue Erkenntnisse unsere Sicht auf die Lebenswelt der Alamannen verändert haben. Es wird deutlich, wie aufwendig es ist, die Dinge einzeln von Hand herzustellen, die es braucht, um diese Welt wieder lebendig werden zu lassen.

Gleich neben dem Haus ist der Alamannengarten. Hier wachsen Pflanzen, die uns auch heute noch bekannt vorkommen. Aber auch solche, die die meisten nicht mehr kennen. Daraus kann man einen leckeren Eintopf kochen. Woher das Rezept stammt? Wer fragt, wird überrascht sein.

An beiden Tagen findet jeweils um 15 Uhr eine biografische Führung mit Jürgen Heinritz durch die Museumsausstellung. statt.

Am Samstag ist von 15 bis 17 Uhr auch die monatliche „Kunkelstube im Museum“, ein offenes Treffen für alle, die am Spinnen von Tier- und Pflanzenfasern interessiert sind.

Auch das Museumscafé ist durchgehend geöffnet, und zusätzlich lockt die aktuelle Sonderausstellung „Hanne Dittrich – Kreuz-Spiele: Installation mit Bildern zum 20-jährigen Bestehen des Alamannenmuseums Ellwangen“ mit einer ungewöhnlichen Kunstinstallation, die in reizvollem Kontrast mit den originalen Goldblattkreuzen der Alamannen präsentiert wird.